РФ и Крым содрогались от вызовов: где было громче всего

В ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрелов возникли пожары.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Согласно сообщениям из соцсетей, первым под атаку попал Мариуполь. Буквально сразу после начала новых суток, под Мариуполем, как утверждается, был атакован склад БК, после чего началась детонация. Хотя позже в некоторых каналах начали появляться сообщения, что атака произошла в самом городе.

Через пару часов стало известно, что под удар дронов попали уже российские городе. В частности, в Сызрани якобы был сбит беспилотник, после чего начался пожар. Что на самом деле горит — никаких деталей пока нет. Однако россияне жаловались, что слышали около 10 громких взрывов в разных районах города.

Также добавим, что этой ночью серии взрывов прогремели в Сочи и Самаре. Никаких официальных комментариев о последствиях пока не было.

"В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам противника. Украинские ударные БпЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка", — отметили в Генштабе.

