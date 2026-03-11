РФ і Крим здригалися від викликів: де було найгучніше

У ніч на 11 березня невідомі атакували тимчасово окупований Маріуполь, а також низку російських міст. Після обстрілу виникли пожежі.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленнями із соцмереж, першим під атаку потрапив Маріуполь. Буквально одразу після початку нової доби під Маріуполем, як стверджується, був атакований склад БК, після чого почалася детонація. Хоча пізніше в деяких каналах почали з'являтись повідомлення, що атака відбулася в самому місті.

За кілька годин стало відомо, що під удар дронів потрапили вже російські місті. Зокрема, у Сизрані нібито було збито безпілотника, після чого почалася пожежа. Що насправді горить – жодних деталей поки що немає. Проте росіяни скаржилися, що чули близько 10 гучних вибухів у різних районах міста.

Також додамо, що цієї ночі серії вибухів пролунали у Сочі та Самарі. Жодних офіційних коментарів про наслідки поки що не було.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українські воїни вразили паливні склади, а також артилерію та станцію РЕМ росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у Telegram Генштабу ЗСУ.

"У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії поразок по військових об'єктах противника. Українські ударні БПЛА успішно атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька", — зазначили у Генштабі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Краснодарському краї Росії вночі сталася масштабна пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників.

За даними регіонального оперативного штабу, вогонь удалося локалізувати на площі близько 700 квадратних метрів.



