РФ «импортирует» 12 тысяч работников из КНДР: украинская разведка назвала их задачу и размер зарплаты

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, у России "не хватает рук" для сбора ударных беспилотников типа Shahed, которыми захватчики атакуют Украину.

Изготовление дронов типа Shahed. Фото: из открытых источников

Решить проблему страна-агрессор хочет за счет Северной Кореи. Уже к концу этого года РФ планирует "импортировать" из КНДР около 12 тысяч работников для работы на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

"Именно в "алабуге" производят дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины", — отметили в ГУР.

По данным украинской разведки, для обсуждения деталей продажи таких рабочих рук, в конце октября в министерстве иностранных дел РФ местные чиновники встретились с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company. Именно она отвечает за поиск и подбор корейских работников.

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", — добавили в ГУР.

В украинской военной разведке отметили, что платить импорованой из КНДР рабочей силе россияне обещают примерно 2,5 доллара США за час работы. При этом рабочая смена для северокорейских работников будет длиться не менее 12 часов.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным разведки Южной Кореи, сейчас на границе России с Украиной находятся около 10 тысяч северокорейских военных, выполняющих охранные функции.

Кроме того, Пхеньян направил еще около 5 тысяч своих граждан, с сентября прибывающих в Россию. Их планируется использовать для восстановления инфраструктуры на оккупированных территориях.