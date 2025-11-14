РФ «імпортує» 12 тисяч працівників із КНДР: українська розвідка назвала їхнє завдання та розмір зарплати

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії "не вистачає рук" для збирання ударних безпілотників типу Shahed, якими загарбники атакують Україну.

Виготовлення дронів типу Shahed. Фото: з відкритих джерел

Вирішити проблему країна-агресор хоче за рахунок Північної Кореї. Уже до кінця цього року РФ планує "імпортувати" з КНДР близько 12 тисяч працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

"Саме в "алабузі" виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України", — зазначили в ГУР.

За даними української розвідки, для обговорення деталей продажу таких робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ місцеві чиновники зустрілися з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company. Саме вона відповідальна за пошук і підбір корейських працівників.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", — додали в ГУР.

В українській військовій розвідці зазначили, що платити імпортованій з КНДР робочій силі росіяни обіцяють приблизно 2,5 долара США за годину роботи. При цьому робоча зміна для північнокорейських працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Як повідомляв портал "Коментарі", за даними розвідки Південної Кореї, зараз на кордоні Росії з Україною перебувають приблизно 10 тисяч північнокорейських військових, які виконують охоронні функції.

Крім того, Пхеньян направив ще близько 5 тисяч своїх громадян, які з вересня прибувають до Росії. Їх планують використовувати для відновлення інфраструктури на окупованих територіях.