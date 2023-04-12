РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету: что оказалось целью

Министерство обороны РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, ее боевая часть поразила цель на полигоне в Казахстане. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ряд российских пропагандистских информагентств "ТАСС" и "РИА Новости", ссылаясь на Минобороны России.

РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Фото: из открытых источников

Сообщается, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты осуществлялся с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

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В российском Минобороны заявили, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

"Этот пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", – сообщили в министерстве страны-агрессора.

"РИА Новости" уточнили, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

Позже российские медиа опубликовали видео запуска российской баллистической ракеты.

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