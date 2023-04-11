О чем говорит решение Кремля с электронными повестками – перед какой дилеммой окажутся россияне

В стране-агрессоре – России, в рамках создания так называемой "информационной базы воинского учета", внедряется электронная повестка, юридическая сила которой будет приравнена к бумажному извещению из военкомата. Поддержаны Госдумой и другие новации, весьма напоминающие активную подготовку к всеобщей мобилизации, хоть в Кремле это отрицают. Что происходит и почему? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Новая волна мобилизации в России точно столкнется с проблемами, которых не было прошлой осенью

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий признался, что эти решения российских властей его очень… порадовали.

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"Сам факт, что Кремль пытается сыграть "в долгую", что втягивается в долгоиграющая войну, что для этого ему необходима следующая волна мобилизации – это не новость. Мы прекрасно понимаем, что задействован так называемый план "Б". В прошлом году путинский режим отказался от амбициозных планов "Большого наступления" в течение осени-зимы. С очередным походом на Киев, ударами с Беларуси и так далее. Он ограничился массированным наступлением исключительно на Донбассе. Потому что высшее военно-политические руководство страны-агрессора трезво оценило, что это – единственное, на что они способны с имеющимися силами и средствами. Но тогда же был запущен план "Б". Суть которого – провести весной-2023 новую волну мобилизации, приблизительно сопоставимую с той, что была проведена осенью-2022. То есть, набрать 200-300 тысяч человек. За лето прогнать их через хоть какое-то обучение. А осенью попытаться пойти ва-банк. В этакий "последний и решительный бой". Подчеркиваю, для нас уже не первый месяц эти планы – не новость. Однако решения Госдумы от 11 апреля, имеющие ярко выраженный мобилизационный прицел, стали новостью", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что в феврале-2022 РФ вторглась в Украину, прежде всего, силами контрактников. То есть, людьми, которые добровольно подписались воевать везде, куда их пошлет Кремль. Но контрактники закончились (слава Силам обороны Украины!) приблизительно летом. И Путину пришлось, хоть он очень этого не хотел и уверял, что такого никогда не будет, объявить в сентябре мобилизацию.

"При этом, тогда Кремль сделал, как по мне, достаточно мудрый шаг, – говорит Евгений Дикий. – Он не стал закрывать границу. И дал возможность сбежать всем, кто был не согласен с политикой режима. Кто имел хоть какой-то протестный потенциал. Им власти разрешили спокойно выехать из России, трезво оценив, что тех, кто послушно пойдет в военкоматы по повесткам, всё равно хвати с головой. Но, судя по сегодняшним решениям, закончилась даже такая покорная биомасса".

Новая волна мобилизации точно столкнется с проблемами, которых не было прошлой осенью, прогнозирует эксперт. Тогда достаточно было вручить повестку. И большинство тех, кто ее получил, шел служить-воевать. Однако теперь власть решила закрывать границы для потенциального "пушечного мяса", вводить кучу санкций против тех, кто не явиться по повестке. А это означает, поясняет Евгений Дикий, что даже в этом забитом обществе появляется активное нежелание ехать воевать в Украину.

"Очень интересно, к каким это приведет последствиям. Ранее у россиян был выбор из трех вариантов. Первый – идти погибать за путинский бред в Украину. Второй – выходить на антивоенные (антирежимные) протесты с огромным риском оказаться за решеткой. Третий – уезжать за границу. А теперь третий вариант отрезан, – подчеркивает эксперт. – За границу не убежишь. Тем самым Кремль загоняет людей в дилемму. Ты либо идешь воевать (и, скорее всего, погибать) в Украину, либо – выходишь на протест. Увидим, к чему это приведет".

Путин и российская верхушка отчетливо понимают, что остается лишь два сильных аргумента – ядерное оружие и "мясной вал"

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак обращает внимание, что Россия стремительно скатывается к настоящей цифровой диктатуре, о которой можно было ранее читать в фантастических романах.

"Электронные повестки и тот факт, что таковая будет считаться полученной с момента размещения в персональном кабинете военнообязанного, а не ознакомления с ней указывает на ряд целей", – считает эксперт.

Во-первых, Россия неспешно и планируемо переходит в режим функционирования как в фактических условиях военного времени. После увеличения государственного заказа для предприятий для обеспечения армии приходит черед общества, которое, по мнению Кремля, недостаточно осознает всю серьезность конфликтного напряжения с Западом и войны с Украиной, поясняет Олег Постернак.

Во-вторых, продолжает он, Россия внутренне входит в полосу кризисного существования, потенциального социального напряжения и возможной политизации. Поэтому подобные контрольные инициативы властей фактически выглядят как грандиозный шантаж, заставляющий перепуганное российское общество опасаться критиковать власти, а лишь безропотно трепетать – в противном случае практически любой рискует быть отправленным в армию.

"В-третьих, Путин и российская верхушка отчетливо понимают, что все былые военные инициативы провалились. Остается лишь два сильных аргумента – ядерное оружие и "мясной вал". Последняя тактика отчасти доказала свою состоятельность на локальном уровне, поэтому у военно-политического руководства Кремля продолжает сохраняться соблазн использовать количественный фактор с учетом прошлых ошибок. Правда, новая мобилизация обнажит вопросы финансового, ресурсного, технического обеспечения армии, решить которые быстро не получится", – уверен Олег Постернак.

Наша стратегия глухой обороны и изматывания врага – действует

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

"После неоднозначно оцененной дополнительной мобилизации, объявленной Путиным осенью 2022 года, после стремительного оттока креативного класса и молодого трудоспособного мужского поколения за рубеж, решение искали полгода. И нашли! Введение электронной повестки (при том, что неважно – видел её у себя в электронном кабинете россиянин до 45 лет или нет) накладывает обязательства юридического характера".

Светлана Кушнир считает, что этот шаг еще более отбросить РФ в цифровизации. Что, скорее всего, пойдет вал отказов от регистрации в системе, т.н. информационной базе госуслуг.

"Думаю, что эта новелла косвенно подтверждает, что служить и умирать за "дело путина" всё меньше желающих. Ну, а объявить полную мобилизацию накануне выборов (они в стране-агрессоре намечены на будущий год) – смерти подобно. Вот и "выкрутились" с этими электронными повестками и цифровой подписью военкома, как могли. Для нас это хороший сигнал, – уверена эксперт. – Наша стратегия глухой обороны и изматывания врага – действует. А значит, нам стоит держаться и дальше изо всех сил. Чтобы недовольство в РФ росло и множилось, а там – и до революции и смены путинского режима будет рукой подать".

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