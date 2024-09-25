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РФ изменила ядерную доктрину: когда Путин может атаковать неядерные страны

Хотя Украина прямо не была упомянута, внесенные изменения явно прописаны под сложившуюся ситуацию в российско-украинской войне.

25 сентября 2024, 21:50
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Лиля Воробьева

Россия внесла изменения в свою доктрину ядерного сдерживания, позволяющих нанести ядерный удар даже по неядерным государствам, в том числе в ответ на запуск беспилотников. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время совещания по ядерному сдерживанию, согласно данным пресс-службы Кремля.

РФ изменила ядерную доктрину: когда Путин может атаковать неядерные страны

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что изменения в мировой военно-политической ситуации создают новые угрозы для России, что и послужило основанием для обновления "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Этот документ устанавливает и конкретизирует ядерную стратегию РФ.

Ключевые нововведения, озвученные Путиным:

  • Любая агрессия против России со стороны неядерного государства, происходящая при поддержке или участии ядерного государства, будет считаться общим нападением на Россию.
  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае получения достоверной информации о массированном запуске летательных аппаратов (самолеты, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые аппараты и т.п.), пересекающих ее границу.
  • Ядерное оружие применимо в случае агрессии против Беларуси.
  • Россия также может прибегнуть к ядерному удару, если обычное неядерное оружие создаст критическую угрозу его суверенитету.

Эти нововведения отражают растущую напряженность и агрессивную риторику Кремля в условиях текущих геополитических вызовов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин вынужденно признал наличие проблем у РФ и набросился на Запад с обвинениями. Кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил западные элиты в том, что они действуют враждебно российским финансовым институтам.

В то же время, диктатор заявления, что якобы Москве "в определенной степени удалось решить эту проблему". Также Путин рассказал, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу по этому направлению. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась вдвое.
 



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Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/75182
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