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В РФ вводят всеобщий масочный режим

В России ввели масочный режим на фоне увеличения заболеваемости в стране

сегодня, 12:02
Автор:

Татьяна Лозовенко

Роспотребнадзор обязал граждан РФ использовать маски в местах скопления людей, чтобы избежать распространения коронавируса в стране. Об этом пишет РБК.

В РФ вводят всеобщий масочный режим

Фото: kolibri.press

Указ вступит в силу 28 октября. Россияне должны будут носить маски на территории, где могут одновременно находится 50 людей и более, а также в лифтах, общественном транспорте и на парковках. Роспотребнадзор также установил минимальное количество тестирований на COVID на 100 тысяч населения — от 150 исследований на наличие вируса. 

Всего в России зафиксировали 1 531 224 случаев заражения, из них 26 269 — летальные. 1 146 096 больных выздоровели.

Недавно "Комментарии" сообщали, что в Берлине прошли массовые протесты из-за новых ограничений в условиях пандемии, то же происходит в Италии.


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