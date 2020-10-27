В РФ вводят всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор обязал граждан РФ использовать маски в местах скопления людей, чтобы избежать распространения коронавируса в стране. Об этом пишет РБК.

Фото: kolibri.press

Указ вступит в силу 28 октября. Россияне должны будут носить маски на территории, где могут одновременно находится 50 людей и более, а также в лифтах, общественном транспорте и на парковках. Роспотребнадзор также установил минимальное количество тестирований на COVID на 100 тысяч населения — от 150 исследований на наличие вируса.

Всего в России зафиксировали 1 531 224 случаев заражения, из них 26 269 — летальные. 1 146 096 больных выздоровели.

Недавно "Комментарии" сообщали, что в Берлине прошли массовые протесты из-за новых ограничений в условиях пандемии, то же происходит в Италии.

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