РФ может начать новую войну: какое условие и какой сценарий возможен

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов заявил, что Кремль рассматривает завершение войны исключительно в формате капитуляции Украины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Ради этого Россия стремится давить прежде всего на Европу. В Москве убеждены, что именно европейская позиция мешает украинской капитуляции, и это хорошо видно из кремлевской риторики. В этом контексте провокация в Польше полностью вписывается в логику Кремля: с одной стороны, давить на Европу, а с другой – пытаться дискредитировать НАТО", – подчеркнул он в интервью Главреду .

По мнению эксперта, РФ может прибегнуть к гибридным действиям, на которые НАТО не получит адекватного ответа. Это, по словам Леонова, выгодно Кремлю, поскольку позволяет показать, что система коллективной безопасности Североатлантического союза фактически не работает.

"Могу привести пример с ОДКБ: когда Украина начала операцию на Курщине, по уставу ОДКБ страны блока должны прийти на помощь России. Москва же обратилась за помощью к Северной Корее и не активировала ОДКБ. Это значит, что закрытые консультации закончились тем, что Путина послали, и даже Лукашенко сказал ему разбираться самому. Это свидетельствует о том, что система коллективной безопасности в ОДКБ фактически существует только на бумаге", – пояснил он.

Леонов считает, что Путин хотел бы повторить подобный сценарий и в отношении НАТО.

"Самый простой вариант – провокация в странах Балтии: эти государства небольшие, однако для России именно там есть возможности для гибридных операций. Если провокация состоится, это даст Кремлю основания выдвигать ультиматумы Европе – главный из них, скорее всего, потребует отмены санкций и возобновления поставок энергоносителей и торговли. Ведь остановка войны для Путина спровоцирует целый ряд вопросов в экономике. Сейчас экономика России переведена на военные рельсы, все остальное – в стагнации. И чтобы восстановить экономику, России нужен европейский рынок", – подчеркнул эксперт.

В то же время Леонов не исключил, что заставить Европу отказаться от санкций Кремль постарается военным путем. Однако, по его словам, полномасштабная война с Западом маловероятна, в частности, из-за позиции Китая, имеющего с ЕС торговый баланс в 800 миллиардов долларов.

"Однако добиться капитуляции или уступок под давлением – вполне возможно. Поэтому я не исключал бы рисков вооруженных провокаций в пограничных странах, и прежде всего в странах Балтии", – резюмировал Леонов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что существует несколько государств, которые могут стать потенциальной целью для нового нападения страны-агрессорки России. То, кто именно окажется под угрозой, будет зависеть от масштабов войны планируемых российским диктатором Владимиром Путиным.

"Все зависит от того, какие будут планы у Путина по масштабам такой войны. Если Россия примет решение о полномасштабной войне, такая агрессия возможна против Финляндии. Большая протяженность границы позволит устроить Зимнюю войну 2.0. Если речь пойдет о локальном конфликте, россияне способны его устроить против войны года", – отметил Жирохов.

