РФ може почати нову війну: яка умова та який сценарій можливий

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов заявив, що Кремль розглядає завершення війни виключно у форматі капітуляції України.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Заради цього Росія прагне тиснути насамперед на Європу. У Москві переконані, що саме європейська позиція заважає українській капітуляції, і це добре видно з кремлівської риторики. У цьому контексті провокація в Польщі цілком вписується в логіку Кремля: з одного боку, тиснути на Європу, а з іншого – намагатися дискредитувати НАТО", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, РФ може вдатися до гібридних дій, на які НАТО не матиме адекватної відповіді. Це, за словами Леонова, вигідно Кремлю, оскільки дозволяє показати, що система колективної безпеки Альянсу фактично не працює.

"Можу навести приклад з ОДКБ: коли Україна почала операцію на Курщині, за статутом ОДКБ країни блоку мали б прийти на допомогу Росії. Натомість Москва звернулася по допомогу до Північної Кореї і не активувала ОДКБ. Це означає, що закриті консультації закінчилися тим, що Путіна послали, і навіть Лукашенко сказав йому “розбиратися самому”. Це свідчить, що система колективної безпеки в ОДКБ фактично існує лише на папері", – пояснив він.

Леонов вважає, що Путін хотів би повторити подібний сценарій і щодо НАТО.

"Найпростіший варіант – провокація в країнах Балтії: ці держави невеликі, проте для Росії саме там є можливості для гібридних операцій. Якщо провокація відбудеться, це дасть Кремлю підстави висувати ультиматуми Європі – головний із них, найімовірніше, вимагатиме скасування санкцій і відновлення поставок енергоносіїв і торгівлі. Адже зупинка війни для Путіна спровокує низку питань в економіці. Зараз економіка Росії переведена на військові рейки, все інше – у стагнації. І щоб відновити економіку, Росії потрібен європейський ринок", – наголосив експерт.

Водночас Леонов не виключив, що змусити Європу відмовитися від санкцій Кремль намагатиметься військовим шляхом. Однак, за його словами, повномасштабна війна із Заходом малоймовірна, зокрема через позицію Китаю, який має з ЄС торговельний баланс у 800 мільярдів доларів.

"Однак домогтися капітуляції або поступок під тиском – цілком можливо. Тому я б не виключав ризиків збройних провокацій у прикордонних країнах, і насамперед у країнах Балтії", – резюмував Леонов.

