Западные страны недооценивают возможность применения РФ ядерного оружия, что может привести к "фатальным последствиям", заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Рябков

Дипломат страны-агрессора 25 июня выступил на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве. Во время мероприятия он обратил внимание, что нынешняя геополитическая обстановка в мире не имеет легких решений и выходов.

"Вы правы, безусловно, в недооценке нашими западными противниками готовности РФ постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы, не хочется предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер", — сказал Рябков.

При этом заместитель главы МИД страны-агрессора ранее заявлял, что созданные в РФ заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность. По его словам, речь идет о защите государства на десятилетия вперед.

Кроме того, известно, что 20 июня кремлевский диктатор Владимир Путин допустил возможность внесение изменений в ядерную доктрину террористической России. По его словам, причиной для этого может послужить работа вероятных противников Москвы над понижением порога применения оружия массового поражения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным британской разведки, террористическая Россия может применить тактической ядерное оружие и ударить им по областям западной Украины. Как отмечают эксперты, террористическая Россия считает, что через этот регион проходят основные логистические маршруты поставки вооружения и военной техники. Именно поэтому, оккупанты хотят сделать эту территорию непригодной для проживания, чтобы оборвать все возможные логистические маршруты.



