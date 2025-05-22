РФ может ударить ядерной боеголовкой в любой момент: что стало известно разведке США

Россияне решили устанавливать на свои боевые самолеты ракеты класса "воздух-воздух", оснащенные ядерными боеголовками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом документе Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), посвященном мировым угрозам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Россия расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности, включая ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и новые ядерные системы", — говорят американские разведчики.

Несмотря на то, что ракеты класса "воздух-воздух" с ядерными боеголовками были частью арсенала Советского Союза во время Холодной войны, их нынешний статус в составе Воздушно-космических сил РФ долгое время оставался неизвестным.

Американские специалисты обращают внимание, что путинский режим продолжает прибегать к ядерной риторике в связи с войной в Украине. При этом остается небольшая вероятность, что Москва "применит ядерное оружие в конфликте, если только российское руководство не решит, что существует экзистенциальная угроза безопасности режима".

Упоминается также о вероятном расширении российских программ химического и биологического оружия.

Специалисты портала The War Zone предполагают, что в случае с "ядерной ракетой" речь может идти о Р-37М, точнее — ее специальном варианте.

Р-37 позиционируется как ракета класса "воздух-воздух" большой дальности (300 км, если верить заявлениям россиян). В экспортном варианте ее дальность может быть ограниченной 200 км.

Ракета может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ2. В некоторых источниках упоминается об интеграции ракеты в состав вооружения истребителя Су-57, который россияне относят к пятому поколению.

Известно, что ракета использует активное радиолокационное самонаведение на конечном участке траектории, что делает ее особенно опасной.

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