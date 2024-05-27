РФ набросилась на Киев с новыми обвинениями: что произошло

Россияне продолжают спекулировать на теме обмена пленными перед "саммитом мира", заявил политолог Алексей Копытько. По его словам, после вброса Маргариты Симоньян, подключилась генерал-омбудсмен Татьяна Москалькова. При этом, добавляет эксперт, её совсем не удивило, что Симоньян опубликовала некий список без каких-либо ссылок, который вроде как должен быть только у властей. То есть, подчеркнул политолог, шантаж заложниками и пленными – это официальная позиция РФ.

Татьяна Москалькова

"Также Москалькова повторила ересь, что украинское командование якобы не хочет кого-то забирать. При этом ни словом ни обмолвилась, какие требования выставляет Россия", - добавил эксперт.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что Москалькова вбросила новый тезис: Украина якобы отказывается поменять двух католических священников на православных. Копытько допустил, что Москалькова, вероятно, намекает на священников УГКЦ из Бердянска, которых российская власть захватила в заложники в ноябре 2022 года по лживым обвинениям. При этом, Украина на всех площадках поднимала вопрос в содействии обмену священников.

"Попытки изобразить Украину анти-православной страной идут без остановки и пленных для этой цели заигрывают не первый раз. Например, год назад роспропаганда на федеральном уровне интенсивно качала рассказ от имени украинского военнопленного о том, что среди новобранцев ЗСУ "проводят агитацию" католические священники. Вывод о католичестве был сделан на основании фишек с надписью на английском языке", — рассказывает политолог.

По его мнению, Кремлю выгодно раскручивать историю об обмене священников, потому что ряд деятелей РПЦ задержаны по подозрению в пособничестве врагу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ вбросила фейк о том, что Украина якобы отказывается менять своих пленных.



