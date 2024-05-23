РФ запустила циничную кампанию против Украины накануне саммита мира

По мнению Александра Коваленко, накануне проведения Глобального саммита мира в Швейцарии российская пропаганда и дальше пытается дискредитировать Украину, а это означает, что саммит мира для РФ, действительно, проблема.

Александр Коваленко

Как отметил эксперт, речь идет о запуске информации о том, что Украина якобы отказывается забирать своих пленных, а из списков на обмен выбирает только "азовцев". И это при том, отмечает Коваленко, что именно террористическая Россия срывает все обмены и договоренности.

Коваленко также обратил внимание на то, что РФ запускает информацию о якобы "избранности" пленных, намекая на некую коррупцию. При этом она использует информацию о том, что движение Free Azov вышло на международный уровень. Теперь в РФ заявляют, что азовцев не меняют потому, что их якобы "проплатили".

То есть, заявил Коваленко, такими вбросами РФ пытается дискредитировать Украину на внешней арене. Впрочем, добавляет он, Кремль попытается также дестабилизировать ситуацию и внутри страны, ведь тема обмена пленными очень чувствительна.

При этом эксперт предполагает, что такие циничные вбросы россияне не повредят Украине на международной арене, поскольку западные партнеры нашей страны прекрасно владеют информацией о том, как именно РФ блокирует все переговоры по обмену пленными и что делает Киев, чтобы их разблокировать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ заявили о том, что якобы Киев отказывается забирать 500 своих пленных. Из этого списка якобы выбрал только несколько "азовцев". Эксперты уже заявили, что такими вбросами Россия хочет дискредитировать Украину на саммите в Швейцарии, поскольку там будут обсуждать вопрос обмена пленными. Кроме того, РФ хочет вызвать волнения и внутри страны и заставить простых украинцев выходить на протесты против власти, которая якобы отказывается проводить обмены пленными.



