РФ обвинила США в разработке биологического оружия у своей границы

BTC/USD
56662.41
ETH/USD
1995.80
LTC/USD
224.16
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Совет безопасности РФ
заявил, что Америка "разрабатывает биологическое оружие в лабораториях,
расположенных вблизи российских и китайских границ"
Россия (фото из открытых источников)
Об этом говорится в сообщении секретаря Совбеза Николая
Патрушева:
"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные
санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где
американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо
обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки
заболеваний, нехарактерных для этих регионов", – заявил Патрушев.
При этом, отвечая на вопрос о возможной разработке биологического оружия, Патрушев подчеркнул: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".
Напомним, Россия стягивает огромное количество войск к границе с Украиной, которого не было даже во время боев за Дебальцево в 2015 году и может начать полномасштабное военное наступление на нашу страну. Об этом сообщил расследователь группы "Conflict Intelligence Team" Руслан Левиев в интервью "Радио свобода". Расследователь высказал мнение о том, что такого масштабного переброса военных сил России к границе с Украиной еще не было. Он сравнил ситуацию с первыми годами войны на Донбассе и заявил, что даже в 2015 году, когда в январе-феврале шли бои за Дебальцево, РФ не бросала такого количества техники. Он отметил, что во время Дебальцево, Россия в основном перебрасывала танковые подразделения и мотострелковые части, однако их было намного меньше, чем сейчас. Также он подчеркнул, что сегодня россияне перевозят ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также другую военную технику. Левиев отметил, что сегодняшняя ситуация является уникальной из-за огромного количества стянутых вооружений, а также сказал, что это не вяжется с официальными релизами Кремля о том, что войска перебрасывают всего лишь в рамках учений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости