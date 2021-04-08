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РФ обвинила США в разработке биологического оружия у своей границы

Ранее страны Запада обвинили Россию в применении боевого химического оружия из группы «Новичок» в отношении россйского оппозиционера Алексея Навального.

сегодня, 04:43
Автор:

Ольга Чародий

Совет безопасности РФ заявил, что Америка "разрабатывает биологическое оружие в лабораториях, расположенных вблизи российских и китайских границ"

РФ обвинила США в разработке биологического оружия у своей границы

Россия (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщении секретаря Совбеза Николая Патрушева:

"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", – заявил Патрушев.

При этом, отвечая на вопрос о возможной разработке биологического оружия, Патрушев подчеркнул:  "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".

Напомним, Россия стягивает огромное количество войск к границе с Украиной, которого не было даже во время боев за Дебальцево в 2015 году и может начать полномасштабное военное наступление на нашу страну. Об этом сообщил расследователь группы "Conflict Intelligence Team" Руслан Левиев в интервью "Радио свобода". Расследователь высказал мнение о том, что такого масштабного переброса военных сил России к границе с Украиной еще не было. Он сравнил ситуацию с первыми годами войны на Донбассе и заявил, что даже в 2015 году, когда в январе-феврале шли бои за Дебальцево, РФ не бросала такого количества техники. Он отметил, что во время Дебальцево, Россия в основном перебрасывала танковые подразделения и мотострелковые части, однако их было намного меньше, чем сейчас. Также он подчеркнул, что сегодня россияне перевозят ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также другую военную технику. Левиев отметил, что сегодняшняя ситуация является уникальной из-за огромного количества стянутых вооружений, а также сказал, что это не вяжется с официальными релизами Кремля о том, что войска перебрасывают всего лишь в рамках учений.




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