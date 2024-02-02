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РФ объявила Эквадору "банановую войну": какая причина

Причиной стало обещание Эквадора передать Украине оружие и военную технику

2 февраля 2024, 22:16
Автор:
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Марьян Ощановский
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Россия заявила о планах остановить импорт бананов из Эквадора в ответ на обещание Кито передать Украине вооружение.

РФ объявила Эквадору "банановую войну": какая причина

Россия выдвинула претензии Эквадору. Фото из открытых источников

Как пишет The Moscow Times, Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой с 5 февраля временно приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний. Причиной стало якобы обнаружение опасного карантинного вредителя – многоедной мухи-горбатки.

Сообщается, что Россия остановит поставки от компаний Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de l'oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.

Отмечается, что соответствующее решение РФ приняла после того, как 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что, несмотря на возражения Москвы, страна передаст США подержанную российскую военную технику в обмен на новую стоимостью $200 млн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/18984
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