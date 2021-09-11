РФ объявила перевозку жителей ОРДЛО в Ростовскую область для участия в выборах в Госдуму: какими могут быть последствия

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Ольга Чародий
Депутаты Верховной Рады поддержали в целом постановление № 5497 об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой электронных выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма, а также с привлечением к избирательному процессу жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Тем временем РФ объявила перевозку жителей ОРДЛО в Ростовскую область для участия в выборах в Госдуму. Чего добивается Россия таким вовлечением украинцев в свои выборы? Какие методы использует? Какими могут быть последствия? Какой может (должна) быть реакция мирового сообщества, Украины? На эти вопросы постарались ответить эксперты "Комментарии-Украина".
Россия (фото из открытых источников)
Постановление Верховной Рады является правильным
дипломатическим инструментом по поддержке линии непризнания аннексии Крыма и
влияния России на неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей. Так
считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института
будущего Игорь Попов.
Игорь Попов обращает внимание, что новые избиратели из ОРДЛО
прикреплены к Ростовской области, поэтому специальных мер воздействия на
избранных депутатов от Ростовской области добиться вряд ли удастся.
По его словам, даже участие в голосовании 100 тысяч новых
избирателей не сильно изменит общий результат по Ростовской области. Поэтому
раздача паспортов и привлечения к голосованию – это больше о привязке ОРДЛО в
РФ, а также заготовке плацдарма для возможной "гуманитарной интервенции для
защиты компактно проживающих российских граждан", резюмирует Игорь Попов.
Аналитик Украинского независимого центра политических
исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и
безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко уверена: организацией участия в выборах РФ
демонстрирует, что для ее политического руководства не имеют значения заявления
и реакции международных организаций.
Она также считает, что мы видим подготовку к реализации
сценария "там наши граждане, которых РФ будет "защищать" в случае сценариев
дальнейшей эскалации".
Аналитик уверена, что такая ситуация ещё больше исказит
результаты "выборов" в РФ. Кроме того, всё это свидетельствует об
отсутствии каких либо шагов со стороны России в реализации тех же
Минских соглашений.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерения России привлечь граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, к избирательному процессу в России, а именно на выборах в Госдуму РФ. Ранее в Москве заявили, что прорабатывают вопрос голосования жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, на выборах в Госдуму РФ.
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