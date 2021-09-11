РФ объявила перевозку жителей ОРДЛО в Ростовскую область для участия в выборах в Госдуму: какими могут быть последствия

Депутаты Верховной Рады поддержали в целом постановление № 5497 об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой электронных выборов в Государственную думу РФ на территории оккупированного Крыма, а также с привлечением к избирательному процессу жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Тем временем РФ объявила перевозку жителей ОРДЛО в Ростовскую область для участия в выборах в Госдуму. Чего добивается Россия таким вовлечением украинцев в свои выборы? Какие методы использует? Какими могут быть последствия? Какой может (должна) быть реакция мирового сообщества, Украины? На эти вопросы постарались ответить эксперты "Комментарии-Украина".

Россия (фото из открытых источников)

Постановление Верховной Рады является правильным дипломатическим инструментом по поддержке линии непризнания аннексии Крыма и влияния России на неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей. Так считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Подобные постановления принимались и ранее. Конечно, вряд ли общая легитимность всей Госдумы будет кем-то не признана. Однако в результате действий украинской власти могут пострадать депутаты Госдумы, избранные в Крыму и Севастополе. Они могут потерять возможность посещать с официальными визитами западные страны, быть включенными в состав межпарламентских делегаций", – отмечает эксперт.

Игорь Попов обращает внимание, что новые избиратели из ОРДЛО прикреплены к Ростовской области, поэтому специальных мер воздействия на избранных депутатов от Ростовской области добиться вряд ли удастся.

"Хотя отдельные ограничения и санкции по образцу крымских можно требовать в случае избрания в Госдуму кого-то из представителей непризнанных администраций "ДНР/ЛНР", – считает эксперт.

По его словам, даже участие в голосовании 100 тысяч новых избирателей не сильно изменит общий результат по Ростовской области. Поэтому раздача паспортов и привлечения к голосованию – это больше о привязке ОРДЛО в РФ, а также заготовке плацдарма для возможной "гуманитарной интервенции для защиты компактно проживающих российских граждан", резюмирует Игорь Попов.

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко уверена: организацией участия в выборах РФ демонстрирует, что для ее политического руководства не имеют значения заявления и реакции международных организаций.



"В ситуации есть как минимум две составляющие, – отмечает Юлия Тищенко. –– Первая – админресурс для голосов за "единороссов" и "справедливоросов". Вторая – углубление "интеграции Донбасса" в РФ".

Она также считает, что мы видим подготовку к реализации сценария "там наши граждане, которых РФ будет "защищать" в случае сценариев дальнейшей эскалации".

Аналитик уверена, что такая ситуация ещё больше исказит результаты "выборов" в РФ. Кроме того, всё это свидетельствует об отсутствии каких либо шагов со стороны России в реализации тех же Минских соглашений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерения России привлечь граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, к избирательному процессу в России, а именно на выборах в Госдуму РФ. Ранее в Москве заявили, что прорабатывают вопрос голосования жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, на выборах в Госдуму РФ.

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