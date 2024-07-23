РФ очень нужен мир к осени: чего боятся в Кремле

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Ткачик Олеся
Удары по энергетике России приводят к тому, что люди там выходят на улицы. По мнению политолога Тараса Загороднего, это хорошая тенденция, которая означает, что Украина на правильном пути и нужно двигаться в этом же направлении и дальше.
Владимир Путин
Как считает эксперт, это тоже одна из причин, почему россияне спешат с "миром". Дело в том, добавляет Загородний, что они знают, что эти проблемы под осень обострятся.
Вообще, говорит Загородний, массовое отключение электричества в Краснодарском крае очень правильная вещь. Поскольку Украина не может бить по танкерам, везущим российскую нефть и нефтепроводу, по которому американские компании качают казахскую нефть, то дезорганизацию их работы можно обеспечить отсутствием электричества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад сотни жителей Краснодара вышли на митинг. Россияне потребовали возобновить подачу воды и света. При этом известно, что в регионе массовые отключения света, как утверждают местные власти, из-за ограничения подачи электричества из других регионов и жары. Россияне в Краснодаре жаловались, что летом у них выключали свет сначала один раз в неделю, потом трижды, а теперь света вроде бы нет по 12-15 часов в сутки.
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5.10
сегодня, 09:28
цикаво а коли буде розроблений грим-2 та инши украинськи розробки ?