РФ очень нужен мир к осени: чего боятся в Кремле

Удары по энергетике России приводят к тому, что люди там выходят на улицы. По мнению политолога Тараса Загороднего, это хорошая тенденция, которая означает, что Украина на правильном пути и нужно двигаться в этом же направлении и дальше.

Владимир Путин

Как считает эксперт, это тоже одна из причин, почему россияне спешат с "миром". Дело в том, добавляет Загородний, что они знают, что эти проблемы под осень обострятся.

"Интересно посмотреть, что будет в Москве, если прилетят дроны в газораспределительные станции где-то в начале осени. Все ТЭЦ Москвы работают на газе. Все бунты в России имеют перспективу, если начинаются в Москве. Потому что у нас возможна холодная зима, а там точно будет холодная зима", – отметил эксперт.

Вообще, говорит Загородний, массовое отключение электричества в Краснодарском крае очень правильная вещь. Поскольку Украина не может бить по танкерам, везущим российскую нефть и нефтепроводу, по которому американские компании качают казахскую нефть, то дезорганизацию их работы можно обеспечить отсутствием электричества.

"Об электрике нам никто ничего не говорил и не скажет. "Кина не будет. Электричество закончилось". Вот почему нужно много разного оружия собственного производства. Чтобы никто нам ничего не рассказывал, как бить и куда бить", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад сотни жителей Краснодара вышли на митинг. Россияне потребовали возобновить подачу воды и света. При этом известно, что в регионе массовые отключения света, как утверждают местные власти, из-за ограничения подачи электричества из других регионов и жары. Россияне в Краснодаре жаловались, что летом у них выключали свет сначала один раз в неделю, потом трижды, а теперь света вроде бы нет по 12-15 часов в сутки.





