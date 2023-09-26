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РФ оставляют все меньше выбора: Медведев сделал безумное заявление о прямом конфликте с НАТО

Медведев угрожает конфликтом с НАТО из-за военной помощи от Канады

сегодня, 14:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на военную помощь Канаде. Он традиционно начал угрожать из-за поставок танков "Абрамс" и возможной передачи ВСУ ракет большой дальности типа Army Tactical Missile System. По его словам, Кремлю "оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО". Новое безумное заявление он сделал в своем Телеграмме

РФ оставляют все меньше выбора: Медведев сделал безумное заявление о прямом конфликте с НАТО

Дмитрий Медведев ( фото из открытых источников)

Медведев традиционно и с угрозами отреагировал на поставки танков "Абрамс" возможную передачу ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System от Канады. А поддержку Канады во время визита президента Зеленского назвал "братством с нацистами"


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По его словам, России оставляют все меньше выбора. Также он начал угрожать, что Россия "готова к прямому конфликту с НАТО".

"Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок вроде гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", написал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о танках Abrams. Танки Abrams, полученные украинским народом от американских партнеров, уже в скором времени усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усугубить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупировать как можно больше своей территории и нанести больше потерь россиянам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/389
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:01

Пусті слова як і у його одноклітинного близнюка Данилова. Війна - це бізнес і в Україні він іде чудово. Тому нехай весь світ почекає. Якщо не буде по корупційному і розкрадацькому то нехай і світ котиться у напрямку російського корабля.


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