РФ осудила операцию РФ в Венесуэле, но есть важный нюанс

Россия официально осудила военную операцию США в Венесуэле, однако реакция Москвы оказалась сдержанной и во многом шаблонной. Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW), эксперты которого обращают внимание на отсутствие резких и системных заявлений со стороны высшего руководства РФ.

Кремль. Фото: из открытых источников

3 января министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Михаил Рыженков выступили с совместным заявлением, в котором в стандартной форме осудили действия Соединённых Штатов. Они призвали Вашингтон вернуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу на родину, подчеркнув недопустимость силовых действий.

Более жёстко на произошедшее отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он обвинил президента США Дональда Трампа в грубом нарушении международного права и публично выразил поддержку Николасу Мадуро. При этом Медведев использовал ситуацию вокруг Венесуэлы как повод для угроз в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.

К критике операции США присоединились и депутаты Государственной думы РФ. По их словам, действия Вашингтона свидетельствуют о пренебрежении суверенитетом государств Западного полушария и стремлении установить контроль над стратегическими нефтяными ресурсами Венесуэлы.

Тем не менее аналитики ISW отмечают, что в целом реакция Кремля на события в Каракасе остается предсказуемой и не выходит за рамки привычной риторики. В Москве избегают резких шагов и системных заявлений на уровне президента РФ.

Эксперты полагают, что Кремль оказался в сложной ситуации. С одной стороны, ему необходимо сохранить образ надёжного партнёра для других государств, а с другой – продолжать линию на осторожное взаимодействие с администрацией Дональда Трампа. Именно этим, по мнению аналитиков, и объясняется сдержанный тон официальной реакции России.

