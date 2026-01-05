Росія офіційно засудила військову операцію США у Венесуелі, проте реакція Москви виявилася стриманою та багато в чому шаблонною. Про це йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), експерти якого звертають увагу на відсутність різких та системних заяв із боку вищого керівництва РФ.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

3 січня міністри закордонних справ Росії та Білорусі Сергій Лавров та Михайло Риженков виступили із спільною заявою, в якій у стандартній формі засудили дії Сполучених Штатів. Вони закликали Вашингтон повернути президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину на батьківщину, наголосивши на неприпустимості силових дій.

Більш жорстко на те, що сталося, відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він звинуватив президента США Дональда Трампа у грубому порушенні міжнародного права та публічно висловив підтримку Ніколасу Мадуро. При цьому Медведєв використав ситуацію навколо Венесуели як привід для погроз на адресу канцлера Німеччини Фрідріха Мерця та президента України Володимира Зеленського.

До критики операції США приєдналися депутати Державної думи РФ. За їхніми словами, дії Вашингтона свідчать про нехтування суверенітетом держав Західної півкулі та прагнення встановити контроль над стратегічними нафтовими ресурсами Венесуели.

Проте аналітики ISW зазначають, що загалом реакція Кремля на події в Каракасі залишається передбачуваною і не виходить за межі звичної риторики. У Москві уникають різких кроків та системних заяв на рівні президента РФ.

Експерти вважають, що Кремль опинився у складній ситуації. З одного боку, йому необхідно зберегти образ надійного партнера інших держав, з другого – продовжувати лінію на обережну взаємодію Космосу з адміністрацією Дональда Трампа. Саме цим, на думку аналітиків, пояснюється стриманий тон офіційної реакції Росії.

