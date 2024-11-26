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РФ ответила на передачу Storm Shadow ВСУ: в Госдуме раскрыли подробности

В Госдуме заявили, что РФ уже ответила на дополнительную передачу Storm Shadow ВСУ

сегодня, 14:30
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Ткачик Олеся

В Госдуме страны-агрессора России выразили уверенность в том, что разведка их страны знала о том, что Британия поставила Украине дополнительные ракеты Storm Shadow. В частности, об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

РФ ответила на передачу Storm Shadow ВСУ: в Госдуме раскрыли подробности

Госдума РФ

"Тут же работает разведка, наверняка, мы знали об этой информации, что они начинают серьезно вооружать Украину", — сказала российский депутат.

Более того, по ее мнению, Россия даже "послала сигнал", что знает о происходящем.

"Поэтому превентивно продемонстрировали им, что мы готовы к любому развитию событий нашим "Орешником", — сказала Журова.

Кроме того, депутат Госдумы РФ заявила, что представители западных стран, якобы наверняка, сейчас "находятся в шоке" — анализируют и понимают, что на все их ракеты у России есть свой более серьезный ответ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Передача состоялась до решения Лондона отменить ограничения для ВСУ на использование данного вооружения. Как рассказали Bloomberg лица, ознакомленные с этим вопросом, речь идет о передаче украинской стороне "десятков крылатых ракет Storm Shadow".

Также "Комментарии" рассказывали, что депутаты всех пяти фракций Госдумы России высказали совместную позицию по применению баллистической ракеты средней дальности "Орешник", назвав это необходимым ответным шагом на действия Запада, которые якобы способствуют эскалации конфликта. В Госдуме заявили, что просто "необходимо" было использовать ракету "Орешник" для удара по Днепру.





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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/11/26/24477121.shtml?updated
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