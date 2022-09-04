РФ перебросила в Крым эшелон с "Градами" и БТРами" (ВИДЕО)

Россия продолжает переправлять в оккупированный Крым военную технику. Так, недавно через Крымский мост был доставлен эшелон с БТРами, "Градами". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram Стратегических коммуникаций ВСУ.

РФ перекинула в Крым эшелон с военной техникой (иллюстративное фото из открытых источников)

В сети опубликовали видео, где видно, как из России в Крым двигался эшелон с военной техникой

"На полуостров везут БТРы, "Грады", грузовики. В пассажирских вагонах, вероятно, едет личный состав, солдаты", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области, над поселком украинский флаг. Бойцы Вооруженных сил Украины уволили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей установили флаг Украины. Об уходе поселка проинформировали военный корреспондент Андрей Цаплиенко и несколько Телеграмм-каналов. Военные опубликовали трогательное фото с государственным флагом над деоккупированным Высокопольем. По данным журналистов, фотография была сделана сегодня утром. Затем эту фотографию опубликовал Кирилл Тимошенко, но окончательной информации пока нет.

Также "Комментарии" писали о том, что 20 тысяч кафиров находятся в оперативном окружении на Юге. Представитель первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец сообщил, что на правобережье реки Днепр сейчас находятся части с мобилизованными из ОРДЛО, еще здесь есть военнослужащие армии рф. армии РФ Представитель первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна продолжил, что захватчики теперь фактически находятся в окружении.





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