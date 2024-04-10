РФ планирует мобилизовать еще больше военных, чем было известно ранее. Что стало причиной

Российская Федерация намерена привлечь еще около 400 тысяч военных на контрактную службу в 2024 году, сообщается в отчете британской разведки.

Мобілізація в России

В документе, опубликованном в среду на странице Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии отмечается, что такое количество военных необходимо для поддержки российских войск в Украине, понесших значительные потери, а также для реализации планов по увеличению численности вооруженных сил страны-агрессора до 1, 32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в будущем.

В отчете также говорится, что российские войска в Украине состоят преимущественно из солдат контрактной службы и некоторых резервистов, мобилизованных в конце 2022 года. Военнослужащие, призванные на срочную службу, часто испытывают давление, которое осуществляется с целью заставить их перейти на контрактную службу, после чего они могут быть направлены в Украину.

Отмечается также, что Россия продолжает совершать весенний и осенний массовый призыв в армию. Весенний призыв 2024 года начался 1 апреля, и в этот раз в армию планируется призвать около 150 тысяч военнослужащих в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует предыдущим призывам. Эти призывники будут служить 12 месяцев во всех отраслях вооруженных сил России, однако их не используют в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор намерена мобилизовать дополнительно 300 тысяч военных. Кроме того, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца года планирует увеличить армию. В Офисе президента отметили , что таким образом Россия оказывает психологическое давление на Украину.