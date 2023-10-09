РФ планирует возобновить испытание ядерного оружия: Кремль хочет принять серьезное решение

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин сказал, что парламент РФ должен рассмотреть вопрос об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний 1996 года (CTBT). Договор запрещает производить испытания, используя ядерные взрывы. Руководители парламента должны обсуждать это предложение, информирует Reuters.

РФ планирует возобновить испытание ядерного оружия (фото из открытых источников)

При этом некоторые из западных аналитиков безопасности говорят о росте вероятностей российских испытаний.

"Проведение российских ядерных испытаний явно сейчас очень серьезно. Я не думаю, что это уверенность, но это не должно никого удивлять, если это произойдет", – говорит Джеймс Эктон, соруководитель программы ядерной политики в Карнеги.

По словам бывшего российского дипломата Николая Сокова, российские ядерные испытания свидетельствуют о серьезной эскалации в проблеме использования атомного вооружения.

Как отметил Соков, он не считает, что РФ будет производить испытания на этом этапе. Отмена ратификации – очередной политический шаг в части более широкого пересмотра обязательств РФ по безопасности, чтобы устранять заметный дисбаланс и "уравнять условия" с Соединенными Штатами.

"На данный момент я считаю ядерное испытание маловероятным, но ситуация очень напряженная, и эскалация невозможна", — пояснил Соков, занимающий должность старшего научного сотрудника Венского центра разоружения и нераспространения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия проводит по всей стране масштабные учения эвакуации во время "ядерной войны" . Россия организует обучение с эвакуацией во время "ядерной войны". Как информирует The Telegraph, в России состоится общенациональная учеба, где будут моделировать эвакуацию мирных жителей во время ядерной войны.