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РФ планирует возобновить испытание ядерного оружия: Кремль хочет принять серьезное решение

Россия прокладывает путь к проведению ядерных испытаний

сегодня, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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На прошлой неделе российский президент Владимир Путин сказал, что парламент РФ должен рассмотреть вопрос об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний 1996 года (CTBT). Договор запрещает производить испытания, используя ядерные взрывы. Руководители парламента должны обсуждать это предложение, информирует Reuters.

РФ планирует возобновить испытание ядерного оружия: Кремль хочет принять серьезное решение

РФ планирует возобновить испытание ядерного оружия (фото из открытых источников)


При этом некоторые из западных аналитиков безопасности говорят о росте вероятностей российских испытаний.

"Проведение российских ядерных испытаний явно сейчас очень серьезно. Я не думаю, что это уверенность, но это не должно никого удивлять, если это произойдет", – говорит Джеймс Эктон, соруководитель программы ядерной политики в Карнеги.

По словам бывшего российского дипломата Николая Сокова, российские ядерные испытания свидетельствуют о серьезной эскалации в проблеме использования атомного вооружения.

Как отметил Соков, он не считает, что РФ будет производить испытания на этом этапе. Отмена ратификации – очередной политический шаг в части более широкого пересмотра обязательств РФ по безопасности, чтобы устранять заметный дисбаланс и "уравнять условия" с Соединенными Штатами.

"На данный момент я считаю ядерное испытание маловероятным, но ситуация очень напряженная, и эскалация невозможна", — пояснил Соков, занимающий должность старшего научного сотрудника Венского центра разоружения и нераспространения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия проводит по всей стране масштабные учения эвакуации во время "ядерной войны" . Россия организует обучение с эвакуацией во время "ядерной войны". Как информирует The Telegraph, в России состоится общенациональная учеба, где будут моделировать эвакуацию мирных жителей во время ядерной войны.



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