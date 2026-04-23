РФ побила рекорд по количеству миллиардеров – за 20 лет их количество увеличилось в 6,5 раза

Несмотря на существенное замедление темпов экономического роста, Российская Федерация продолжает демонстрировать рост количества сверхбогатых граждан. По данным Forbes, в 2025 году в стране зафиксировано рекордное количество долларовых миллиардеров.

В течение года список самых богатых россиян пополнился еще девятью лицами и в настоящее время насчитывает 155 миллиардеров. Их совокупный капитал оценивается почти в 700 миллиардов долларов. Если сравнивать с 2021 годом, количество таких лиц увеличилось более чем на два десятка, а в более длинной перспективе — за последние два десятилетия — выросло более чем в пять раз.

Общий объем состояния также продолжает расти. Только за последний год он увеличился более чем на 70 миллиардов долларов, а по сравнению с показателями двадцатилетней давности вырос в несколько раз. В настоящее время активы самых богатых граждан составляют значительную часть экономики страны — около четверти ее общего объема. По своему масштабу эти капиталы сопоставимы с валютными резервами центробанка и превышают объемы государственного бюджета.

В течение года рост состояния зафиксировали десятки представителей крупного бизнеса. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Алексей Мордашов – владелец металлургического гиганта "Северсталь" и золотодобывающего бизнеса Nordgold. Его капитал увеличился до 37 миллиардов долларов, что позволило ему стать первым среди российских бизнесменов, преодолевшим условную отметку в 30 миллиардов.

Второе место занял Владимир Потанин, контролирующий "Норильский никель". Его состояние также существенно выросло и приблизилось к 30 миллиардам долларов. Третью позицию занял Вагит Алекперов — несмотря на сложную ситуацию вокруг компании "Лукойл", его капитал продолжил расти.

В группу богатых также вошли бизнесмены с активами более 20 миллиардов долларов, среди которых Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Владимир Лисин, Геннадий Тимченко и Андрей Мельниченко.

