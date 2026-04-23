РФ побила рекорд за кількістю мільярдерів - за 20 років їх кількість збільшилася в 6,5 раза

Попри суттєве сповільнення темпів економічного зростання, Російська Федерація продовжує демонструвати зростання кількості надбагатих громадян. За даними Forbes, у 2025 році в країні зафіксовано рекордну кількість доларових мільярдерів.

Фото: з відкритих джерел

Протягом року перелік найбагатших росіян поповнився ще дев’ятьма особами і наразі налічує 155 мільярдерів. Їхній сукупний капітал оцінюється майже у 700 мільярдів доларів. Якщо порівнювати з 2021 роком, кількість таких осіб збільшилася на понад два десятки, а у довшій перспективі — за останні два десятиліття — зросла більш ніж у п’ять разів.

Загальний обсяг статків також продовжує зростати. Лише за останній рік він збільшився більш ніж на 70 мільярдів доларів, а в порівнянні з показниками двадцятирічної давнини зріс у кілька разів. Нині активи найбагатших громадян становлять значну частку економіки країни — близько чверті її загального обсягу. За своїм масштабом ці капітали вже співставні з валютними резервами центробанку та перевищують обсяги державного бюджету.

Упродовж року зростання статків зафіксували десятки представників великого бізнесу. Лідером рейтингу з великим відривом став Олексій Мордашов — власник металургійного гіганта "Северсталь" і золотодобувного бізнесу Nordgold. Його капітал збільшився до 37 мільярдів доларів, що дозволило йому стати першим серед російських бізнесменів, хто подолав умовну позначку у 30 мільярдів.

Друге місце посів Володимир Потанін, який контролює "Норильський нікель". Його статки також суттєво зросли і наблизилися до 30 мільярдів доларів. Третю позицію зайняв Вагіт Алекперов — попри складну ситуацію навколо компанії "Лукойл", його капітал продовжив зростати.

До групи найбагатших також увійшли бізнесмени з активами понад 20 мільярдів доларів, серед яких Леонід Міхельсон, Сулейман Керімов, Володимир Лісін, Геннадій Тимченко та Андрій Мельниченко.

