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РФ попала в новый международный скандал, связанный с войной в Украине

Граждане Бангладеша заявили, что их обманом заманивают в Россию и отправляют на войну против Украины

сегодня, 13:15
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Ткачик Олеся

Молодые жители Бангладеша, которых заманили в Россию, обещая работу, утверждают, что их призвали воевать в Украине. Как сообщает, Le Figaro, недавняя гибель одного из них на фронте вызвала большую обеспокоенность среди их семей, обратившихся за помощью к правительству.

РФ попала в новый международный скандал, связанный с войной в Украине

Россия

"Мы не знали, что окажемся на поле боя...", — сетует Мохаммад Акрам Хоссейн.

Как и его шурин, он поддался искушению кадрового агентства, предложившего ему работу на Кипре, затем в России.

"Агентство сообщило нам, что в Россию возможны только рабочие визы. Поэтому мы согласились поехать туда", — объяснил 26-летний мужчина, который сейчас вернулся в страну. "Мы никогда не могли себе представить, что нас так бросят".

После того, как узнали о гибели на украинском фронте еще одного молодого бангладешца, выехавшего на заработки в Россию, около десяти семей обратились в их посольство в Москве. По словам родственников погибшего, 22-летний Мохаммед Ясин Шейх погиб 27 марта, сражаясь в Украине в форме российской армии. Его дядя Абул Хашем рассказал, что ему позвонил друг его племянника, "бангладешец, воюющий на стороне России, и сообщил, что его убили". Затем семье бангладешцев позвонил российский командир.

Семья Мохаммеда Ясина Шейха финансово помогла ему покинуть Бангладеш в сентябре 2024 года, чтобы устроиться электриком в китайскую компанию в России. Но в декабре его призвали в русскую армию.

"Мы потратили много денег, чтобы вытащить его, и теперь мы ждем его тела", — сетует Абул Хашем. "Мы обратились к правительству с просьбой обеспечить, чтобы его мать могла в последний раз попрощаться с ним".

Но Фархад Хоссейн, временный поверенный по делам посольства Бангладеш в России, говорит, что его проинформировали о смерти бангладешцев на войне против Украины.

"Мы узнали о его существовании несколько дней назад и начали обсуждение с нашими российскими коллегами по нему", — сказал он, добавив, что пока не может подтвердить смерть молодого человека. Дипломат сказал, что ему не известно о каких-либо других смертях, но подтвердил, что другие семьи обращались в посольство, чтобы получить информацию о родственниках, уехавших на заработки в РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на стороне РФ в войне против Украины воюют китайцы.




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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-des-bangladais-partis-en-russie-pour-un-emploi-disent-avoir-ete-enroles-dans-l-armee-20250411
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