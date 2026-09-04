РФ придется заплатить за войну еще больше: куда попали ВСУ

Силы обороны Украины подтвердили остановку двух крупных предприятий российской нефтеперерабатывающей и энергетической отрасли. Речь идет о заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области и комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

В Генштабе отметили, что после анализа дополнительных данных удалось подтвердить прекращение работы НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Предприятие было поражено еще 26 августа.

Отдельно подтверждена остановка работы комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка. Удар по предприятию произошел 1 сентября. По информации украинского командования, были поражены трубопроводы между насосной станцией выдачи нефти и резервуарами.

В результате атаки произошел разлив нефтепродуктов на площади около 200 квадратных метров. Кроме того, под удар попали установка первичной переработки газового конденсата и две колонны гидрокрекинговой установки.

На предприятии также было зафиксировано горение трубопровода в районе резервуарной группы. Там разлив нефтепродуктов охватил еще около 250 квадратных метров.

В Генштабе подчеркнули, что оба объекта имеют значение для обеспечения потребностей российских вооруженных сил. Именно поэтому удары по ним оказывают не только экономический, но и военно-логистический эффект.

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод уже не раз становился целью атак Сил обороны.

Подтверждение остановки сразу двух предприятий демонстрирует, что удары по российской энергетической инфраструктуре направлены не только на создание краткосрочных перебоев. Их целью также снижение возможностей российского топливно-энергетического комплекса работать на нужды войны.

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