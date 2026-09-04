РФ доведеться заплатити за війну ще більше: куди влучили ЗСУ

Сили оборони України підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств російської нафтопереробної та енергетичної галузі. Йдеться про завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області та комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

У Генштабі зазначили, що після аналізу додаткових даних вдалося підтвердити припинення роботи НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Підприємство було уражене ще 26 серпня.

Окремо підтверджено зупинку роботи комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в селищі Слобідка. Удар по підприємству стався 1 вересня. За інформацією українського командування, були уражені трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами.

Внаслідок атаки стався розлив нафтопродуктів на площі близько 200 квадратних метрів. Крім того, під удар потрапили установка первинної переробки газового конденсату та дві колони установки гідрокрекінгу.

На підприємстві також зафіксували горіння трубопроводу в районі резервуарної групи. Там розлив нафтопродуктів охопив ще близько 250 квадратних метрів.

У Генштабі наголосили, що обидва об’єкти мають значення для забезпечення потреб російських збройних сил. Саме тому удари по них мають не лише економічний, а й військово-логістичний ефект.

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод уже неодноразово ставав ціллю атак Сил оборони.

Підтвердження зупинки одразу двох підприємств демонструє, що удари по російській енергетичній інфраструктурі спрямовані не лише на створення короткострокових перебоїв. Їхньою метою є також зниження можливостей російського паливно-енергетичного комплексу працювати на потреби війни.

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