РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы

Российские стратегические силы провели очередные испытания ядерного арсенала, осуществив запуск межконтинентальной баллистической ракеты в близость к государственным границам США. Твердотопливная ракета мобильного базирования была выпущена с территории государственного космодрома "Плесецк" в Архангельской области, после чего она преодолела огромное расстояние в 5700 километров через всю страну.

Иллюстративное фото

Конечной точкой полета стал военный полигон "Кура", расположенный на полуострове Камчатка. Этот район имеет стратегическое географическое значение, ведь от американского побережья (штата Аляска) его отделяет только океан — расстояние от "Куры" до территории Соединенных Штатов составляет всего около 850–900 километров.

В российском военном ведомстве заявили о полном выполнении тренировочной миссии и безупречности избранной траектории.

"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка), — отчитываются в Минобороны РФ, добавляя: — Все поставленные задачи выполнены в полном объеме".

В рамках этих учений подразделения Ракетных войск стратегического назначения отрабатывали скрытое изменение позиций и развертывание сил в новых локациях. В частности, экипажи выполнили передислокацию подвижного грунтового ракетного комплекса (РГРК) в отдаленный район, где оперативно подготовили батарею к непосредственному проведению пуска.

В Москве открыто подчеркивают, что подобные запуски направлены на проверку надежности их вооружения, способного достигать других континентов.





"Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса", — подытожили во враждебном министерстве.

Такой демонстративный шаг с падением боевых блоков в считанные сотни километров от США является очевидной попыткой Кремля усилить геополитическое давление на Вашингтон и продемонстрировать способность своей стратегической авиации и ракетных комплексов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 25 августа днем на всей территории Украины была зафиксирована серьезная ракетная угроза, связанная с активностью на российских военных испытательных площадках. Мониторинговые каналы зафиксировали попытку запуска нового вооружения из РФ.



