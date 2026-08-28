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РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы

Демонстрация силы: Минобороны РФ запустило баллистическую ракету мобильного базирования на расстояние 5700 км.

28 августа 2026, 17:07
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Недилько Ксения

Российские стратегические силы провели очередные испытания ядерного арсенала, осуществив запуск межконтинентальной баллистической ракеты в близость к государственным границам США. Твердотопливная ракета мобильного базирования была выпущена с территории государственного космодрома "Плесецк" в Архангельской области, после чего она преодолела огромное расстояние в 5700 километров через всю страну.

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы

Иллюстративное фото

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы - фото 2

Конечной точкой полета стал военный полигон "Кура", расположенный на полуострове Камчатка. Этот район имеет стратегическое географическое значение, ведь от американского побережья (штата Аляска) его отделяет только океан — расстояние от "Куры" до территории Соединенных Штатов составляет всего около 850–900 километров.

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы - фото 2

В российском военном ведомстве заявили о полном выполнении тренировочной миссии и безупречности избранной траектории.

"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка), — отчитываются в Минобороны РФ, добавляя: — Все поставленные задачи выполнены в полном объеме".

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы - фото 2

В рамках этих учений подразделения Ракетных войск стратегического назначения отрабатывали скрытое изменение позиций и развертывание сил в новых локациях. В частности, экипажи выполнили передислокацию подвижного грунтового ракетного комплекса (РГРК) в отдаленный район, где оперативно подготовили батарею к непосредственному проведению пуска.

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы - фото 2

В Москве открыто подчеркивают, что подобные запуски направлены на проверку надежности их вооружения, способного достигать других континентов.

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы - фото 2


"Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса", — подытожили во враждебном министерстве.

РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы - фото 2

Такой демонстративный шаг с падением боевых блоков в считанные сотни километров от США является очевидной попыткой Кремля усилить геополитическое давление на Вашингтон и продемонстрировать способность своей стратегической авиации и ракетных комплексов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 25 августа днем на всей территории Украины была зафиксирована серьезная ракетная угроза, связанная с активностью на российских военных испытательных площадках. Мониторинговые каналы зафиксировали попытку запуска нового вооружения из РФ.



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