РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону

Російські стратегічні сили провели чергові випробування ядерного арсеналу, здійснивши запуск міжконтинентальної балістичної ракети у безпосередню близькість до державних кордонів США. Твердопаливну ракету мобільного базування випустили з території державного космодрому "Плесецьк" в Архангельській області, після чого вона подолала величезну відстань у 5700 кілометрів через усю країну.

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Кінцевою точкою польоту став військовий полігон "Кура", розташований на півострові Камчатка. Цей район має стратегічне географічне значення, адже від американського узбережжя (штату Аляска) його відділяє лише океан — відстань від "Кури" до території Сполучених Штатів становить усього близько 850–900 кілометрів.

У російському військовому відомстві заявили про повне виконання тренувальної місії та бездоганність обраної траєкторії.

"Учбові бойові блоки прибули в заданий район на полігоні "Кура" (півострів Камчатка), — звітують у Міноборони РФ, додаючи: — Все поставлені завдання виконано в повному обсязі".

У межах цих навчань підрозділи Ракетних військ стратегічного призначення відпрацьовували приховану зміну позицій та розгортання сил у нових локаціях. Зокрема, екіпажі виконали передислокацію рухомого ґрунтового ракетного комплексу (РГРК) у віддалений район, де оперативно підготували батарею до безпосереднього проведення пуску.

У Москві відкрито наголошують, що подібні запуски спрямовані на перевірку надійності їхнього озброєння, яке здатне досягати інших континентів.





"Метою пуску являлось підтвердження тактико-техничних і льотних характеристик ракетного комплексу", — підсумували у ворожому міністерстві.

Такий демонстративний крок із падінням бойових блоків за лічені сотні кілометрів від США є очевидною спробою Кремля посилити геополітичний тиск на Вашингтон та продемонструвати спроможність своєї стратегічної авіації та ракетних комплексів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 25 серпня вдень на всій території України було зафіксовано серйозну ракетну загрозу, пов'язану з активністю на російських військових випробувальних майданчиках. Моніторингові канали зафіксували спробу запуску новітнього озброєння з РФ.



