logo_ukra

BTC/USD

79520

ETH/USD

2512.8

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону

Демонстрація сили: Міноборони РФ запустило балістичну ракету мобільного базування на відстань 5700 км

28 серпня 2026, 17:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські стратегічні сили провели чергові випробування ядерного арсеналу, здійснивши запуск міжконтинентальної балістичної ракети у безпосередню близькість до державних кордонів США. Твердопаливну ракету мобільного базування випустили з території державного космодрому "Плесецьк" в Архангельській області, після чого вона подолала величезну відстань у 5700 кілометрів через усю країну.

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону

Ілюстративне фото

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону - фото 2

Кінцевою точкою польоту став військовий полігон "Кура", розташований на півострові Камчатка. Цей район має стратегічне географічне значення, адже від американського узбережжя (штату Аляска) його відділяє лише океан — відстань від "Кури" до території Сполучених Штатів становить усього близько 850–900 кілометрів.

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону - фото 2

У російському військовому відомстві заявили про повне виконання тренувальної місії та бездоганність обраної траєкторії.

"Учбові бойові блоки прибули в заданий район на полігоні "Кура" (півострів Камчатка), — звітують у Міноборони РФ, додаючи: — Все поставлені завдання виконано в повному обсязі".

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону - фото 2

У межах цих навчань підрозділи Ракетних військ стратегічного призначення відпрацьовували приховану зміну позицій та розгортання сил у нових локаціях. Зокрема, екіпажі виконали передислокацію рухомого ґрунтового ракетного комплексу (РГРК) у віддалений район, де оперативно підготували батарею до безпосереднього проведення пуску.

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону - фото 2

У Москві відкрито наголошують, що подібні запуски спрямовані на перевірку надійності їхнього озброєння, яке здатне досягати інших континентів.

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону - фото 2


"Метою пуску являлось підтвердження тактико-техничних і льотних характеристик ракетного комплексу", — підсумували у ворожому міністерстві.

РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону - фото 2

Такий демонстративний крок із падінням бойових блоків за лічені сотні кілометрів від США є очевидною спробою Кремля посилити геополітичний тиск на Вашингтон та продемонструвати спроможність своєї стратегічної авіації та ракетних комплексів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 25 серпня вдень на всій території України було зафіксовано серйозну ракетну загрозу, пов'язану з активністю на російських військових випробувальних майданчиках. Моніторингові канали зафіксували спробу запуску новітнього озброєння з РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини