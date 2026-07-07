РФ распространяет манипуляции о якобы «отказе» Украины забирать тела погибших из Константиновки

Представители страны-агрессорки распространили очередную волну дезинформации, обвинив Украину в якобы отказе забирать тела погибших военнослужащих ВСУ из Константиновки. Российские чиновники и пропагандистские медиа синхронно развернули информационную атаку, пытаясь обвинить украинское руководство в безразличии к собственным гражданам на фоне предстоящего саммита НАТО.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

Министерство обороны РФ обнародовало заявление, в котором утверждает, что якобы выступило с инициативой проведения гуманитарного мероприятия. По версии захватчиков они планировали выдать тела павших украинских бойцов после того, как установят полный контроль над городом Константиновка.

Позже российская сторона заявила, что Киев на это предложение не отреагировал.

"Украина отказалась от гуманитарной акции по передаче погибших в Константиновке солдат ВСУ, – утверждают в российском оборонном ведомстве. — Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших военных ВСУ были достойно похоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу".

Стоит отметить, что подобные заявления звучат на фоне ожесточенных боев и традиционный для Кремля инструмент психологического давления на родственников военнослужащих и украинское общество.

К освещению этой темы мгновенно подключилось высшее дипломатическое руководство России, использовавшее ситуацию для политических обвинений в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала "Звезда" заявила, что Киев якобы отказался приостановить боевые действия ради эвакуации тел.

"Зеленским украинцы не нужны – ни мертвые, ни живые", – цитируют Захарову российские СМИ.

Этот же тезис повторил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он предположил, что украинская сторона пытается скрыть реальные цифры.

"Украине не нужны ее солдаты ни живыми, ни мертвыми", — заявил Лавров, добавив, что Украина, скорее всего, просто зафиксирует погибших в Константиновке как пропавших без вести при невыясненных обстоятельствах.

Параллельно с этим государственное агентство ТАСС опубликовало комментарий так называемого пророссийского подполья. В нем утверждается, что отказ от эвакуации тел связан с нежеланием демонстрировать масштаб потерь в преддверии важной международной встречи с партнерами.

"Им нужно показывать „победы“, а не горы трупов, – отмечают в сообщении пропагандистов. — Признать масштаб потерь означает похоронить иллюзию контроля над ситуацией. Они там деньги будут просить, поэтому любое поражение спишут на „пропаганду и нейросети“".

Украинские эксперты по противодействию дезинформации неоднократно отмечали, что подобные вбросы со стороны РФ преследуют цель спровоцировать внутреннее недовольство в Украине и сорвать дипломатические мероприятия на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет, если войска РФ захватят Константиновку.