РФ поширює маніпуляції про нібито «відмову» України забирати тіла загиблих із Костянтинівки

Представники країни-агресорки поширили чергову хвилю дезінформації, звинувативши Україну у нібито відмові забирати тіла загиблих військовослужбовців ЗСУ з Костянтинівки. Російські високопосадовці та пропагандистські медіа синхронно розгорнули інформаційну атаку, намагаючись звинуватити українське керівництво у байдужості до власних громадян на тлі майбутнього саміту НАТО.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, у якій стверджує, що нібито виступило з ініціативою проведення гуманітарного заходу. За версією загарбників, вони планували видати тіла полеглих українських бійців після того, як встановлять повний контроль над містом Костянтинівка.

Згодом російська сторона заявила, що Київ на цю пропозицію не відреагував.

"Україна відмовилася від гуманітарної акції з передачі загиблих у Костянтинівці солдатів ЗСУ, — стверджують у російському оборонному відомстві. — Київ не зробив нічого, щоб тіла загиблих військових ЗСУ були гідно поховані родичами. Українська влада ще раз продемонструвала своє ставлення до загиблих військовослужбовців як до видаткового матеріалу".

Варто зазначити, що подібні заяви звучать на тлі запеклих боїв і є традиційним для Кремля інструментом психологічного тиску на родичів військовослужбовців та українське суспільство.

До висвітлення цієї теми миттєво підключилося найвище дипломатичне керівництво Росії, яке використало ситуацію для політичних звинувачень на адресу Президента України Володимира Зеленського. Речниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі пропагандистського телеканалу "Звєзда" заявила, що Київ нібито відмовився призупинити бойові дії заради евакуації тіл.

"Зеленському українці не потрібні — ні мертві, ні живі", — цитують Захарову російські ЗМІ.

Цю ж тезу повторив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він висловив припущення, що українська сторона намагається приховати реальні цифри.

"Україні не потрібні її солдати ні живими, ні мертвими", — заявив Лавров, додавши, що Україна, найімовірніше, просто зафіксує загиблих у Костянтинівці як осіб, що зникли безвісти за нез'ясованих обставин.

Паралельно з цим державне агентство ТАСС опублікувало коментар так званого "проросійського підпілля". У ньому стверджується, що відмова від евакуації тіл пов'язана з небажанням демонструвати масштаб втрат напередодні важливої міжнародної зустрічі з партнерами.

"Їм потрібно показувати „перемоги“, а не гори трупів, — зазначають у повідомленні пропагандистів. — Визнати масштаб втрат — означає поховати ілюзію контролю над ситуацією. Вони ж там гроші проситимуть, тому будь-яку поразку спишуть на „пропаганду та нейромережі“".

Українські експерти з протидії дезінформації неодноразово наголошували, що подібні вкиди з боку РФ мають на меті спровокувати внутрішнє невдоволення в Україні та зірвати дипломатичні заходи на міжнародній арені.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде, якщо війська РФ захоплять Костянтинівку.