РФ развязала энергетическую войну против Европы и Украины - города могут остаться без света и тепла: что думают эксперты

Россия развернула энергетическую войну против Европы в целом (принуждая к сертификации "Северного потока-2" путем снижения поставок газа) и Украины в частности. Так, стало известно, что с 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля марки А (антрацит) и П (постное) в Украину.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали ситуацию для портала "Комментарии", рассказав также, как на нее следует реагировать украинскому руководству.

Всё происходящее стало следствием некомпетентности и ряда ошибок со стороны украинской власти, а также – ввиду ряда внешних факторов

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что энергетический кризис стал следствием ряда внешних и внутренних факторов. По его мнению, Украине в краткосрочном изменении следует принять ряд мер, чтобы ситуация не стала катастрофической. Среди таких мер.

1. Перевод всех средних и высших учебных заведения на весь отопительный сезон, то есть, до середины апреля, на онлайн-обучение. Более того – все бюджетные учреждения (кроме медицинских учреждений и тех, которые относятся к критической системе управления страной и территориями) должны перейти на деятельность в онлайн-режиме. Или максимально сократить количество дней и часов деятельности сотрудников непосредственно в офисах. Дошкольные учреждения должны сократить время своей деятельности. Всё это позволит сократить риск заболеваемости ковидом, а также сократит потребление тепловой и электроэнергии. В указанных учреждениях в нерабочее время должен снижаться объем подачи теплоносителя в автоматическом (или ручном) режиме. Учитывая, что бюджетным учреждением газ предлагают покупать в разы дороже, чем домохозяйствам (последние, напомним, получают его примерно по 8 грн за кубометр от "Нафтогаза"), это еще и – существенная экономия бюджетных средств.

2. Продовольственные магазины во время пиковой нагрузки на энергосистему (с 7:30 до 10:30 и с 19:30 до 22:30) должны отключать холодильное оборудование, электропечи и так далее. Предприятиям общепита также следует сократить до минимума потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки на энергосистему.

3. Предприятия пищевой промышленности, особенно хлебопекарные, использующие значительные объемы электроэнергии, должны осуществлять производство продукции с 22:30 до 7:30.

4. Наиболее энергоемкие предприятия на период объявления чрезвычайной ситуации в энергетике (речь о возможной остановке россиянами транзита газа через Украину, о прекращении продажи нам электроэнергии из других стран) должны приостанавливать свою деятельность, снизив потребление газа и электроэнергии до минимально возможного (согласовывается с Минэнерго). Часть производств может закрыться – это факт. Важно, чтобы это происходило не в хаотичном режиме, а прогнозировано, спланировано.

5. Несколько снизить температуру при подаче централизованного объема теплоносителя в жилой сектор. А весной отключить отопление, не дожидаясь устойчивого среднесуточного температурного режима выше +8.

6. Продумать, как увеличить заполнение подземных газовых хранилищ (ПГХ), которые находятся на Севере и Востоке Украины, подстраховавшись на случай прекращения транзита российского газа и необходимости разворачивать его поставки в реверсном режиме (с самых мощных ПГХ в Западной Украине в сторону Центра, Юга и Востока).

7. Учитывая риски совершения диверсий на магистральных газовых и электросетях, там необходимо ввести на весь отопительный сезон режим круглосуточного усиленного контроля и охраны.

"Если не применить совокупность этих мер, мы можем столкнуться с угрозой спорадичных, хаотичных локдаунов и блэкаутов. Когда в автоматическом режиме начнет отключаться энергосистема. И некоторые города могут остаться без тепла и света", – предостерегает Борис Кушнирук.

По его мнению, всё происходящее стало следствием некомпетентности и ряда ошибок со стороны украинской власти, а также – ввиду ряда внешних факторов, включая энергетическую войну, которую развязала Россия.

"Если РФ не остановит транзит, если будет его обеспечивать в объемах, обозначенных в контрактах, всё не так страшно. Но есть другие риски, – отмечает эксперт. – У нас существенные проблемы с электроэнергией. Уголь на ТЭС и ТЭЦ в 4 раза меньше, чем нужно. А калорийность его – ниже нормы. То есть, его еще более недостаточно, чем мы думаем, чтобы обеспечить электроэнергией население и экономику. И на этом фоне появляются сообщения, что РФ прекращает нам поставки энергетического угля. Думаю, российское руководство заинтересовано в хаосе в Украине, в том числе в снесении режима Зеленского. В Кремле окончательно поняли, что не смогли склонить и новую украинскую власть пойти на условия РФ, в том числе в разрешении конфликта на Донбассе. Потому фактически открыто говорят, что заинтересованы в смене власти в Украине. И хаос этому может способствовать. Если это еще и дополнится ошибками Зеленского в политической сфере, ситуация усугубится. А Банковая продолжает давление на оппозицию, звучат постоянные заявления в стиле того, что власть готова пойти на тот же арест Порошенко. Всё это может привести к взрыву. Причем я не исключаю, что Зеленского к этому подталкивает его кремлевское окружение, заинтересованное в реализации сценария хаоса".

Мы видим продолжение политики РФ по уничтожению украинской государственности

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей считает, что прекращение поставок угля для украинской энергетики с 1-го ноября — кремлёвский шантаж. И "ответка" за недавнее использование защитниками Украины на Донбассе ударного беспилотника "Байрактар".

"Мы видим продолжение политики РФ по уничтожению украинской государственности. Всеми доступными для них методами. И подтверждение простой истины, что им не нужен Донбасс — им нужна вся Украина. Плюс – очередной плевок в сторону Западу, в глазах которого Кремль выглядит варваром, – подчеркивает Игорь Соловей – Будем надеяться, что в Украине понимали возможность такого демарша и раньше. И подготовились к нему".

По мнению эксперта, этот демарш Кремля может иметь и положительные последствия – Украина окончательно оторвется от России.

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