РФ снова выдвинула ряд условий по "зерновому соглашению" и назвала себя "основным участником"

Россия не выходит из зерновой сделки, только приостанавливает ее действие. Об этом сообщили в Telegram представители оборонного министерства РФ.

РФ снова выдвинула ряд условий по "зерновому соглашению" (фото из открытых источников)

В заявлении Министерства обнародована информация, что работа "зернового коридора" будет приостановлена до окончания расследования ситуации, когда 29 октября были атакованы корабли Черноморского флота в Севастополе.

"Отмечаем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а останавливает их действие. В связи с этим движение судов коридором безопасности недопустимо, поскольку украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации" , – отмечает Министерство обороны РФ.

Именно по этой причине Кремль ставит требования украинской стороне взять дополнительное обязательство и не пользоваться этим маршрутом, ставя военные цели.

При этом представители оборонного ведомства РФ в этой ситуации рассчитывают на то, что международная организация получит гарантии от украинских властей о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза украинского зерна, для ведения боевых действий против России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что несмотря на выход России из зерновой сделки грузовые суда продолжают движение. После нескольких взрывов в Севастополе с повреждением российских кораблей власти РФ заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Несмотря на такие заявления РФ, суда и дальше курсируют по маршрутам и загружаются в украинских портах. Украинское министерство инфраструктуры сообщило, что 12 судов вышло в море из трех черноморских портов, а именно из таких как "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Всего на судах в страны Европы, Африки и Азии направляется более 350 тонн продукции.

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