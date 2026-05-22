Российская Федерация инициировала проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за ночного обстрела города Старобельск Луганской области. Оккупационные власти и МИД РФ утверждают, что под удар попал учебный корпус и пятиэтажное общежитие местного колледжа.

Место "прилета" в Старобельске оккупированной Луганщины. Фото: скриншот из видео МЧС РФ

"В ночь на 22 мая киевский нацистский режим с помощью четырех БПЛА самолетного типа совершил кровавую террористическую атаку", — говорится в официальном заявлении российского дипломатического ведомства. По информации захватчиков, в результате попадания здание общежития частично обрушилось, под завалами якобы оказались подростки, есть погибшие и десятки раненых, а на месте работают спасательные службы.

Российская сторона настаивает на том, что атака была спланирована, поскольку вблизи учебного заведения якобы не было ни одной военной инфраструктуры.

"Совершённый удар не мог быть случайным, — отмечают в министерстве иностранных дел страны-агрессорки, — это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения".

Кроме традиционных обвинений в адрес Украины, Москва снова попыталась возложить ответственность на Запад. В МИД РФ уверяют, что атаки с использованием дальнобойного вооружения и беспилотников производятся при непосредственной координации иностранных военных.

"Подобные удары, — заявляют в российском ведомстве, — осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса". Там также добавили, что западные столицы якобы обеспечивают Вооруженные силы Украины разведывательными данными для наведения цели.

Следственный комитет РФ уже объявил об открытии уголовного производства по статье о терроризме. Российские дипломаты подчеркнули, что этот инцидент окончательно перечеркивает любые политико-дипломатические шаги по урегулированию ситуации. В Украине этот инцидент пока официально не комментировались.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал удар по колледжу в Старобельске "ужасным преступлением киевского режима". Он также особо добавил, что "киевский режим, ответственный за удар по колледжу в Старобельске, должен понести наказание".



