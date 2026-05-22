РФ скликає Радбез ООН через удар по Старобільську: що відомо на цей час

Російська Федерація ініціювала проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН через нічний обстріл міста Старобільськ, що в Луганській області. Окупаційна влада та МЗС РФ стверджують, що під удар потрапив навчальний корпус і п'ятиповерхове гуртожиток місцевого коледжу.

Місце "прильоту" у Старобільську окупованої Луганщини. Фото: скриншот з відео МНС РФ

"В ночь на 22 мая киевский нацистский режим с помощью четырёх БПЛА самолётного типа совершил кровавую террористическую атаку", — йдеться у офіційній заяві російського дипломатичного відомства. За інформацією загарбників, внаслідок влучання будівля гуртожитку частково обвалилася, під завалами нібито опинилися підлітки, є загиблі та десятки поранених, а на місці наразі працюють рятувальні служби.

Російська сторона наполягає на тому, що атака була спланованою, оскільки поблизу навчального закладу нібито не було жодної військової інфраструктури.

"Совершённый удар не мог быть случайным, — зазначають у міністерстві закордонних справ країни-агресорки, — это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения".

Окрім традиційних звинувачень на адресу України, Москва знову спробувала покласти відповідальність на Захід. У МЗС РФ запевняють, що атаки із використанням далекобійного озброєння та безпілотників здійснюються за безпосередньої координації іноземних військових.

"Подобные удары, — заявляють у російському відомстві, — осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса". Там також додали, що західні столиці нібито забезпечують Збройні сили України розвідувальними даними для наведення на цілі.

Слідчий комітет РФ вже оголосив про відкриття кримінального провадження за статтею про тероризм. Російські дипломати підкреслили, що цей інцидент остаточно перекреслює будь-які політико-дипломатичні кроки для врегулювання ситуації. В Україні цей інцидент поки що офіційно не коментували.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав удар по коледжу в Старобільську "жахливим злочином київського режиму". Він також окремо додав, що "київський режим, відповідальний за удар по коледжу в Старобільську, має понести покарання".



