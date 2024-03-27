РФ становится труднее экспортировать нефть: как меняется позиция Китая, ОАЭ и Турции

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками в оплате за нефть и топливо на несколько месяцев. Вся причина в том, что банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными из-за вторичных санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на собственные источники.

Российская нефть. Фото из открытых источников

Отмечается, что задержки платежей уменьшают поступления в Кремль и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достигать двойных санкционных целей — препятствовать поступлению средств в РФ, чтобы наказать ее за войну в Украине, и одновременно не прерывать глобальные энергетические потоки.

Несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Россию.

"Банки, осторожно относясь к вторичным санкциям США, начали требовать от своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN (Special Designated Nationals) США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа", — говорится в сообщении.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщениях о том, что банки в Китае замедлили платежи.

Добавляется, что еще в декабре 2023 года Минфин США издал распоряжение, в котором предупредил о возможном применении санкций за уклонение от соблюдения Россией ценовых ограничений в отношении иностранных банков и призвал их усилить контроль за соблюдением требований. Это стало первым прямым предупреждением о возможности вторичных санкций против России, что поставило ее в один ряд с Ираном в некоторых сферах торговли.

СМИ отмечает, в соответствии с приказом США банки Китая, ОАЭ и Турции, которые работают с Россией, усилили проверки, начали требовать дополнительную документацию.

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