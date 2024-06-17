РФ угрожает раздать союзникам ядерку: как мир «разберется» с этим «бардаком»

Формально на саммите мира рассматривалось три вопроса. Как отметил политолог Алексей Копытько, основное содержание и подоплёка, ради которой все и собрались – это "продовольствие" (гарантии свободы судоходства) и "ядерная безопасность" (новые правила распространения ядерного оружия).

Ядерное оружие РФ

Во-первых, говорит эксперт, ещё в 2021 году украинская сторона в публичной форме обращала внимание партнёров, что Россия в Чёрном и Азовском морях уничтожает саму идею свободы судоходства. А раз можно одним в одной точке мира, значит, будет можно и другим. Что уже наглядно доказывают другие товарищи руками хуситов, добавил политолог.

"Если примерно не наказать нарушителя, хаос на морских коммуникациях станет новой нормой. Развитие беспилотных технологий на порядок удешевляет точку входа в процесс для разного рода злодеев. Авианосцы – это прекрасно. Но есть нюансы. И эта проблема касается всех", — подчеркнул Копытько.

Во-вторых, напоминает он, Украина добровольно отдала ядерный арсенал в обмен на джентельменские обещания. Причём, добавляет эксперт, "джентльмены" забрали не только ЯО, но и пытались максимально стерилизовать украинскую армию от всего далеко стреляющего, чудом сохранили "Точки-У".

"Полномасштабная агрессия одного из "джентльменов" сразу взвинтила до небес запрос на обладание своим ЯО у всех, кто ранее колебался. Теперь никто никого не убедит, что есть какие-то "гарантии". И Россия, оказавшись в стратегическом тупике, начала разыгрывать эту карту. В февральских статьях товарищ Караганов прямо написал – Россия готова раздавать ядерное оружие своим друзьям. В подкрепление тезиса на арену был вызван специально обученный Лукашенко", — пишет политолог в Фейсбуке.

По его мнению, присутствие товарища Караганова живьём вместе с Путиным на форуме в СПб накануне саммита мира – это сигнал со стороны РФ, что вся эта ядерная риторика актуальна. Кремль пытается спозиционировать БРИКС как дилерскую структуру с блэк-джеком и ЯО для своих.

"Отчего в Европе у всех, кроме ядерного Макрона, дёргаются глазики. Ибо нет ответа. На фоне всего этого у многих на планете возникает вопрос к мировым гегемонам: товарищи гегемоны, либо выполняйте свои гегемонские обязанности и разберитесь с этим бардаком, либо быть беде", — считает эксперт.

По его словам, есть два пути разобраться с бардаком.

"Первый — "конечно же, так нельзя, агрессия это плохо. Но давайте в данном случае (с Украиной) пойдём навстречу агрессору, чтобы затем найти какие-то решения на благо всего мира". Этот вариант подкупает тем, что не надо сильно напрягаться, все издержки несёт жертва агрессии, риски переносятся в будущее. Слабое место: а кто в него поверит, если агрессор не наказан? В чём страховка от повторения? Может лучше переметнуться туда, где раздают ЯО?" — говорит эксперт.

Второй путь – наказать агрессора. Но, как считает эксперт, минус в необходимости совершать усилия и рисковать прямо сейчас, зато есть какая-то логика, в которую верят.

"Украина – это точка, где можно всё это решить, чтобы не решать потом везде, в т.ч. – у себя дома. Даже те, кто не подписал итоговый документ (и те, кто не присутствовал), точно понимают цену вопроса. Это не Херсонская и Запорожская область. Это их личная шкура. Саммит существенно ускорил мыслительные процессы", - подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главных итогах саммита в Швейцарии.



