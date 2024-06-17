РФ угрожает раздать союзникам ядерку: как мир «разберется» с этим «бардаком»

Формально на
саммите мира рассматривалось три вопроса. Как отметил политолог Алексей
Копытько, основное содержание и подоплёка, ради которой все и собрались – это
"продовольствие" (гарантии свободы судоходства) и "ядерная безопасность" (новые
правила распространения ядерного оружия).
Ядерное оружие РФ
Во-первых, говорит
эксперт, ещё в 2021 году украинская сторона в публичной форме обращала внимание
партнёров, что Россия в Чёрном и Азовском морях уничтожает саму идею свободы
судоходства. А раз можно одним в одной точке мира, значит, будет можно и
другим. Что уже наглядно доказывают другие товарищи руками хуситов, добавил
политолог.
"Если примерно не
наказать нарушителя, хаос на морских коммуникациях станет новой нормой.
Развитие беспилотных технологий на порядок удешевляет точку входа в процесс для
разного рода злодеев. Авианосцы – это прекрасно. Но есть нюансы. И эта проблема
касается всех", — подчеркнул Копытько.
Во-вторых, напоминает
он, Украина добровольно отдала ядерный арсенал в обмен на джентельменские
обещания. Причём, добавляет эксперт, "джентльмены" забрали не только ЯО, но и
пытались максимально стерилизовать украинскую армию от всего далеко
стреляющего, чудом сохранили "Точки-У".
"Полномасштабная
агрессия одного из "джентльменов" сразу взвинтила до небес запрос на обладание
своим ЯО у всех, кто ранее колебался. Теперь никто никого не убедит, что есть
какие-то "гарантии". И Россия, оказавшись в стратегическом тупике, начала
разыгрывать эту карту. В февральских статьях товарищ Караганов прямо написал –
Россия готова раздавать ядерное оружие своим друзьям. В подкрепление тезиса на
арену был вызван специально обученный Лукашенко", — пишет политолог в Фейсбуке.
По его мнению, присутствие
товарища Караганова живьём вместе с Путиным на форуме в СПб накануне саммита
мира – это сигнал со стороны РФ, что вся эта ядерная риторика актуальна. Кремль
пытается спозиционировать БРИКС как дилерскую структуру с блэк-джеком и ЯО для
своих.
"Отчего в Европе
у всех, кроме ядерного Макрона, дёргаются глазики. Ибо нет ответа. На фоне
всего этого у многих на планете возникает вопрос к мировым гегемонам: товарищи
гегемоны, либо выполняйте свои гегемонские обязанности и разберитесь с этим
бардаком, либо быть беде", — считает эксперт.
По его словам,
есть два пути разобраться с бардаком.
"Первый — "конечно
же, так нельзя, агрессия это плохо. Но давайте в данном случае (с Украиной)
пойдём навстречу агрессору, чтобы затем найти какие-то решения на благо всего
мира". Этот вариант подкупает тем, что не надо сильно напрягаться, все издержки
несёт жертва агрессии, риски переносятся в будущее. Слабое место: а кто в него
поверит, если агрессор не наказан? В чём страховка от повторения? Может лучше
переметнуться туда, где раздают ЯО?" — говорит эксперт.
Второй путь –
наказать агрессора. Но, как считает эксперт, минус в необходимости совершать
усилия и рисковать прямо сейчас, зато есть какая-то логика, в которую верят.
"Украина – это
точка, где можно всё это решить, чтобы не решать потом везде, в т.ч. – у себя
дома. Даже те, кто не подписал итоговый документ (и те, кто не присутствовал),
точно понимают цену вопроса. Это не Херсонская и Запорожская область. Это их
личная шкура. Саммит существенно ускорил
мыслительные процессы", - подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о главных итогах саммита в Швейцарии.
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