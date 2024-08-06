РФ усиленно передает оружие Ирану: в чем выгода для Украины

Террористическая Россия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке передала своим иранским союзникам ракетные комплексы "Искандер" и системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". По информации израильской службы новостей Channel 14, транспортировка оружия осуществлялась военно-транспортным самолетом Ил-76, неоднократно совершавшим рейсы из России в Иран.

Россия и Иран

При этом Defense Express отмечает, что ранее эти виды вооружения не были отмечены в арсенале Ирана. Публичные обсуждения по их передаче также отсутствовали, что может указывать на то, что иранские специалисты не проходили обучение по использованию этих систем, и потому их могут сопровождать российские специалисты.

Системы "Мурманск-БН" предназначены для подавления спутниковой навигации и связи на расстоянии до 5000 км. Комплексы "Искандер" позволяют Ирану наносить удары на расстоянии до 500 км, но для достижения территории Израиля необходимы боеприпасы с радиусом действия около 1200 км. Это увеличивает возможность того, что Иран мог получить крылатые ракеты Р-500 с дальностью до 1500 км.

" Россия начала поставлять вооружение Ирану. Радары, системы ПВО, ракеты. А еще Сирия, Африка и другие горячие точки. По факту они открывают даже не второй, а третий фронт. Это хорошо. Чем больше они поставят им – тем легче будет нашим ВСУ. А экономика России воевать на два фронта долго не потянет", – отметил в Фейсбуке политолог Виктор Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, вероятный ли конфликт между Израилем и Ираном может запустить начало Третьей мировой войны. Хотя есть мнение, что такая война уже началась и Украина является ее составляющей.



