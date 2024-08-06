logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РФ усиленно передает оружие Ирану: в чем выгода для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ усиленно передает оружие Ирану: в чем выгода для Украины

Россия передала Ирану ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы

сегодня, 12:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Террористическая Россия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке передала своим иранским союзникам ракетные комплексы "Искандер" и системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". По информации израильской службы новостей Channel 14, транспортировка оружия осуществлялась военно-транспортным самолетом Ил-76, неоднократно совершавшим рейсы из России в Иран.

РФ усиленно передает оружие Ирану: в чем выгода для Украины

Россия и Иран

При этом Defense Express отмечает, что ранее эти виды вооружения не были отмечены в арсенале Ирана. Публичные обсуждения по их передаче также отсутствовали, что может указывать на то, что иранские специалисты не проходили обучение по использованию этих систем, и потому их могут сопровождать российские специалисты.

Системы "Мурманск-БН" предназначены для подавления спутниковой навигации и связи на расстоянии до 5000 км. Комплексы "Искандер" позволяют Ирану наносить удары на расстоянии до 500 км, но для достижения территории Израиля необходимы боеприпасы с радиусом действия около 1200 км. Это увеличивает возможность того, что Иран мог получить крылатые ракеты Р-500 с дальностью до 1500 км.

" Россия начала поставлять вооружение Ирану. Радары, системы ПВО, ракеты. А еще Сирия, Африка и другие горячие точки. По факту они открывают даже не второй, а третий фронт. Это хорошо. Чем больше они поставят им – тем легче будет нашим ВСУ. А экономика России воевать на два фронта долго не потянет", – отметил в Фейсбуке политолог Виктор Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, вероятный ли конфликт между Израилем и Ираном может запустить начало Третьей мировой войны. Хотя есть мнение, что такая война уже началась и Украина является ее составляющей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid0iMiHQ6f997jCoj5Sf7uwjnhyJk7kzmboUd7ttkirBu9JVJSAKEYD7hbpoGaMVkAl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости