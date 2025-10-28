РФ усиливает ядерный шантаж: какое соглашение с США денонсировал Путин

Российский диктатор Владимир Путин официально разорвал соглашение с США о совместном уничтожении 34 тонн оружейного плутония. Это вызвало беспокойство относительно будущего ядерной безопасности в мире.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Межправительственное соглашение предусматривало, что обе страны должны уничтожить по 34 тонны плутония, который ранее использовался для изготовления ядерных боеголовок и был признан избыточным для военных целей.

Решение о денонсации стало окончательным шагом в процессе, который Россия фактически запустила еще в 2016 году. Еще тогда Москва выставляла Вашингтону обвинения в нарушении обязательств по договору – там заявили, что США якобы не выполняют технические условия уничтожения плутония, а также используют ситуацию для "недружественных действий" против РФ.

В подписанном Путиным указе говорится, что денонсация вызвана "угрозой стратегической стабильности" со стороны США. Среди политических требований России — снятие санкций, введенных после оккупации Крыма в 2014 году, и компенсация экономических потерь от ограничений.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном было подписано еще в августе 2000 года — вскоре после первой инаугурации Путина — и стало одним из ключевых шагов по ядерному разоружению после "холодной войны".

Согласно договору США и Россия обязались утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, который остался после Холодной войны и был признан избыточным для военных нужд. Этого объема хватило бы для изготовления примерно 17 тысяч ядерных боеголовок.

Россия ратифицировала документ в 2011 году, а запуск программы переработки плутония как компонента топлива для АЭС планировался на 2018-й.

Однако проект так и не был запущен – в 2016 году Москва приостановила действие договора, обвинив США в невыполнении обязательств и изменении условий утилизации.

Теперь же Владимир Путин официально разорвал данное соглашение с США.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему именно сейчас Путин организовал ядерные учения: кого хочет запугать Москва.



