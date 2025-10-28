РФ посилює ядерний шантаж: яку угоду зі США денонсував Путін

Російський диктатор Володимир Путін офіційно розірвав угоду зі США щодо спільного знищення 34 тонн збройового плутонію. Це викликало занепокоєння щодо майбутньої ядерної безпеки у світі.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Міжурядова угода передбачала, що обидві країни мають знищити по 34 тонни плутонію, який раніше використовувався для виготовлення ядерних боєголовок та був визнаний надлишковим для військових цілей.

Рішення про денонсацію стало остаточним кроком у процесі, який Росія фактично запустила ще 2016 року. Ще тоді Москва висунула Вашингтону звинувачення у порушенні зобов'язань за договором – там заявили, що США нібито не виконують технічні умови знищення плутонію, а також використовують ситуацію для "недружніх дій" проти РФ.

У підписаному Путіним указі йдеться, що денонсація спричинена "загрозою стратегічної стабільності" з боку США. Серед політичних вимог Росії – зняття санкцій, запроваджених після окупації Криму у 2014 році, та компенсація економічних втрат від обмежень.

Угода між Москвою та Вашингтоном була підписана ще в серпні 2000 року — невдовзі після першої інавгурації Путіна — і стала одним із ключових кроків щодо ядерного роззброєння після "холодної війни".

Згідно з договором США та Росія зобов'язалися утилізувати по 34 тонни збройового плутонію, що залишився після Холодної війни та був визнаний надлишковим для військових потреб. Цього обсягу вистачило б виготовлення приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок.

Росія ратифікувала документ у 2011 році, а запуск програми переробки плутонію як компонента палива для АЕС планувався на 2018 рік.

Проте проект так і не було запущено – у 2016 році Москва призупинила дію договору, звинувативши США у невиконанні зобов'язань та зміні умов утилізації.

Тепер Володимир Путін офіційно розірвав цю угоду зі США.

