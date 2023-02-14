РФ в очередной раз «мокнули», включив в "серый список" налоговых юрисдикций

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Моесеенко Валентина
Евросоюз продолжает содействовать честной налоговой конкуренции и бороться с вредной налоговой практикой. Сегодня Совет решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в целях налогообложения. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, пишут "Комментарии".
ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций
Со свежими дополнениями список ЕС теперь состоит из 16 юрисдикций:
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- Американское Самоа
- Ангилья
- Багамские острова
- Британские Виргинские острова
- Коста-Рика
- Фиджи
- Гуам
- Маршалловы острова
- Палау
- Панама
- Россия
- Самоа
- Тринидад и Тобаго
- Острова Теркс и Кайкос
- Виргинские острова США
- Вануату
Россия же попала в список после того, как группа кодекса поведения проверила новое законодательство страны, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления кодекса и обнаружила, что РФ не выполнила своего обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.
"Кроме того, диалог с Россией по налогообложению зашел в тупик после российской агрессии против Украины", — добавляют в Совете ЕС.
Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в целях налогообложения, создан в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии и имеет целью способствовать текущим усилиям по содействию надлежащему налоговому управлению во всем мире. Юрисдикции оцениваются исходя из набора критериев, установленных Советом. Эти критерии включают прозрачность налогообложения, справедливое налогообложение и внедрение международных стандартов, направленных на предотвращение эрозии налоговой базы и перемещение прибыли. Работа над списком – динамический процесс. С 2020 года Совет обновляет список дважды в год.
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