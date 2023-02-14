РФ в очередной раз «мокнули», включив в "серый список" налоговых юрисдикций

Евросоюз продолжает содействовать честной налоговой конкуренции и бороться с вредной налоговой практикой. Сегодня Совет решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в целях налогообложения. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, пишут "Комментарии".



ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Со свежими дополнениями список ЕС теперь состоит из 16 юрисдикций:

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- Американское Самоа

- Ангилья

- Багамские острова

- Британские Виргинские острова

- Коста-Рика

- Фиджи

- Гуам

- Маршалловы острова

- Палау

- Панама

- Россия

- Самоа

- Тринидад и Тобаго

- Острова Теркс и Кайкос

- Виргинские острова США

- Вануату

"Совет выражает сожаление о том, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им усовершенствовать свою правовую базу для решения выявленных проблем", — говорят в Совете ЕС.

Россия же попала в список после того, как группа кодекса поведения проверила новое законодательство страны, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления кодекса и обнаружила, что РФ не выполнила своего обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний.

"Кроме того, диалог с Россией по налогообложению зашел в тупик после российской агрессии против Украины", — добавляют в Совете ЕС.

Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в целях налогообложения, создан в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии и имеет целью способствовать текущим усилиям по содействию надлежащему налоговому управлению во всем мире. Юрисдикции оцениваются исходя из набора критериев, установленных Советом. Эти критерии включают прозрачность налогообложения, справедливое налогообложение и внедрение международных стандартов, направленных на предотвращение эрозии налоговой базы и перемещение прибыли. Работа над списком – динамический процесс. С 2020 года Совет обновляет список дважды в год.

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