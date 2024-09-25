РФ ведет переговоры с боевиками-хуситами: о чем хочет договориться, чтобы навредить Киеву

Россия ведет переговоры с йеменскими боевиками-хуситами о передаче им противокорабельных ракет "Яхонт", которые могут угрожать судоходству в Красном море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Противокорабельные ракеты "Яхонт". Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечает, что переговоры между представителями хуситов и путинского режима проходили в столице Ирана Тегеране по меньшей мере дважды в этом году, и их планируют продолжить в ближайшее время.

Отмечается, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Яхонт", также известные как П-800 "Оникс", позволят хуситам более точно поражать коммерческие суда и будут представлять угрозу для военных кораблей США и ЕС.

Агентство сообщает, что одним из мотивов России предоставлять вооружение хуситам является желание усилить давление на западные страны и помешать им дать разрешение Украине наносить дальние удары вглубь РФ. Ранее уже сообщалось, что Россия поставляла ракеты "Яхонт" поддерживаемой Ираном "Хезболле".

Читайте также на портале "Комментарии" — Красное море превратилось в одно из самых опасных мест для гражданских судов. В этих водах в любой момент могут напасть на корабль, поэтому контейнеровозы нанимают экипаж с оружием для охраны. В социальные сети попало видео, как украинцы удачно противостоят нападению морского дрона в Красном море.

Также издание "Комментарии" сообщало – профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг считает, что президент США Джо Байден не дает разрешение Украине использовать дальнобойное оружие из-за лидера республиканцев Дональда Трампа. По его словам, в таком случае Россия может помочь Трампу получить преимущество на президентских выборах.



