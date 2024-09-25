Профессор США объяснил, почему Байден не дает разрешение Украине на удары вглубь РФ

Профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг считает, что президент США Джо Байден не дает разрешение Украине использовать дальнобойное оружие из-за лидера республиканцев Дональда Трампа. По его словам, в таком случае Россия может помочь Трампу получить преимущество на президентских выборах.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Украинский и американский ученый Игорь Айзенберг в комментарии телеканалу "Еспресо" рассказал, почему администрация Джо Байдена до сих пор не приняла решения по поводу дальнобойного оружия для Украины. По его словам, ранее он был более оптимистично настроен по вопросу ударов вглубь России западным оружием, но ситуация изменилась.

"То, что я наблюдаю в последние дни и сейчас, президенту США будет очень сложно принять подобное решение до 5 ноября. Поскольку, Дональд Трамп очень часто начал вспоминать российско-украинскую войну в контексте выборов президента США. Россия может использовать подобные решения, чтобы дать Трампу определенные козыри в преддверии голосования", — считает профессор.

Айзенберг объясняет, что Байден не хочет рисковать перед выборами США, ведь Россия и Трамп могут использовать это в свою пользу.

"Именно поэтому в администрации Байдена пытаются не рисковать, и потому так колеблются с подобным решением. Если Байдену известно об ответе РФ, который может быть после предоставления разрешения Украины бить их оружием, и США нужно будет отвечать на эти действия, то вряд ли он пойдет на такой риск", — заключает Айзенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый Игорь Айзенберг призвал Зеленского не показывать Трампу план победы.

Также "Комментарии" писали о сыне Трампа, который раскритиковал Зеленского за "позорные" слова о его отце.