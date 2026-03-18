РФ ведет войну против Украины, но параллельно захватывает другую страну: в США раскрыли детали

Россия ведет полномасштабную войну против Украины, но параллельно путинский режим продолжает укреплять контроль над Беларусью. Кремль использует механизмы Союзного государства для фактической аннексии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Аннексия Беларуси. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, 17 марта Государственная дума РФ ратифицировала соглашение о взаимном исполнении судебных решений с Беларусью, подписанное еще в декабре 2024 года и ратифицированное Минском в середине 2025-го. Документ разрешает каждому государству выполнять судебные решения по гражданским и уголовным делам другой стороны, что фактически предоставляет российским правоохранителям юрисдикцию на территории Беларуси.

"Такая политика подрывает суверенитет Беларуси и является тревожным прогрессом в усилиях Кремля по фактической аннексии Беларуси", — отмечают аналитики ISW.

Эксперты акцентируют, что оценки аналитиков базируются исключительно на общедоступной информации, включая российские, украинские и западные репортажи, соцсети и коммерческие спутниковые снимки, без доступа к секретным материалам.

