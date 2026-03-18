РФ ведет войну против Украины, но параллельно захватывает другую страну: в США раскрыли детали

Кравцев Сергей
Россия ведет полномасштабную войну против Украины, но параллельно путинский режим продолжает укреплять контроль над Беларусью. Кремль использует механизмы Союзного государства для фактической аннексии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Американские аналитики отмечают, 17 марта Государственная дума РФ ратифицировала соглашение о взаимном исполнении судебных решений с Беларусью, подписанное еще в декабре 2024 года и ратифицированное Минском в середине 2025-го. Документ разрешает каждому государству выполнять судебные решения по гражданским и уголовным делам другой стороны, что фактически предоставляет российским правоохранителям юрисдикцию на территории Беларуси.
Эксперты акцентируют, что оценки аналитиков базируются исключительно на общедоступной информации, включая российские, украинские и западные репортажи, соцсети и коммерческие спутниковые снимки, без доступа к секретным материалам.
начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов систематически преувеличивает успехи российской армии в Украине, пытаясь создать иллюзию обрушения фронта. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны в новом отчете.
По данным ISW, Герасимов заявил о захвате 12 населенных пунктов в первой половине марта 2026 года. Однако подтверждения есть лишь по двум из них. В ряде случаев российские войска даже не контролируют заявленные территории – речь идет лишь о частичном присутствии или отсутствии такового вовсе.