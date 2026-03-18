РФ веде війну проти України, але паралельно захоплює іншу країну: у США розкрили деталі

Росія веде повномасштабну війну проти України, але паралельно путінський режим продовжує зміцнювати контроль над Білоруссю. Кремль використовує механізми Союзної держави для фактичної анексії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Анексія Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, 17 березня Державна дума РФ ратифікувала угоду про взаємне виконання судових рішень з Білоруссю, підписану ще у грудні 2024 року та ратифіковану Мінськом у середині 2025-го. Документ дозволяє кожній державі виконувати судові рішення щодо цивільних та кримінальних справ іншої сторони, що фактично надає російським правоохоронцям юрисдикцію на території Білорусі.

"Така політика підриває суверенітет Білорусі і є тривожним прогресом у зусиллях Кремля щодо фактичної анексії Білорусі", — зазначають аналітики ISW.

Експерти акцентують, що оцінки аналітиків базуються виключно на загальнодоступній інформації, включаючи російські, українські та західні репортажі, соцмережі та комерційні супутникові знімки без доступу до секретних матеріалів.

