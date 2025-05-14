logo

BTC/USD

103329.04

ETH/USD

2584.31

LTC/USD

99.75

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РФ виновна в сбивании пассажирского самолета MH17: Лавров набросился на ICAO из-за их решения
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ виновна в сбивании пассажирского самолета MH17: Лавров набросился на ICAO из-за их решения

Лавров отверг все обвинения в сторону РФ

сегодня, 17:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

После того, как Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Лавров набросился на организацию и заявил, что тема признания России виновной в крушении малазийского Боинга под Донецком накануне визита премьера Малайзии в Москву поднята специально, но якобы малайзийская сторона все понимает. Об этом он заявил для российских СМИ.

РФ виновна в сбивании пассажирского самолета MH17: Лавров набросился на ICAO из-за их решения

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Они видят, что те, кто занимался этим расследованием, делали это не чистоплотно. Ну, фактов полно. Начать с того, что украинцы так и не дали данных со своих радаров, в отличие от нас. Американцы так и не дали данных со своих спутников. А судьи в Гааге записали что, вот американцы нам сказали, что это американцы нам сказали верим". Но так же юриспруденция не осуществляется", – заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию признали ответственной за ущерб MH17 . Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Первоначально ИКАО должно обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO.

Совет ИКАО принял решение о споре, инициированном Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по поводу сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года. Решение было принято в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости