РФ виновна в сбивании пассажирского самолета MH17: Лавров набросился на ICAO из-за их решения

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Лиля Воробьева
После того, как Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Лавров набросился на организацию и заявил, что тема признания России виновной в крушении малазийского Боинга под Донецком накануне визита премьера Малайзии в Москву поднята специально, но якобы малайзийская сторона все понимает. Об этом он заявил для российских СМИ.
Сергей Лавров (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию признали ответственной за ущерб MH17 . Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Первоначально ИКАО должно обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO.
Совет ИКАО принял решение о споре, инициированном Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по поводу сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года. Решение было принято в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.
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