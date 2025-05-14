После того, как Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Лавров набросился на организацию и заявил, что тема признания России виновной в крушении малазийского Боинга под Донецком накануне визита премьера Малайзии в Москву поднята специально, но якобы малайзийская сторона все понимает. Об этом он заявил для российских СМИ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Они видят, что те, кто занимался этим расследованием, делали это не чистоплотно. Ну, фактов полно. Начать с того, что украинцы так и не дали данных со своих радаров, в отличие от нас. Американцы так и не дали данных со своих спутников. А судьи в Гааге записали что, вот американцы нам сказали, что это американцы нам сказали верим". Но так же юриспруденция не осуществляется", – заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию признали ответственной за ущерб MH17 . Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Первоначально ИКАО должно обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO.

Совет ИКАО принял решение о споре, инициированном Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по поводу сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года. Решение было принято в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.

