РФ все больше превращается в тоталитарное государство: чем это грозит миру и самой России

После открытого вторжения в Украину, которое даже сам Кремль не может как-либо вразумительно пояснить (показательны тут невнятные "путинские тезисы" от 9 мая), Россия из автократического государства всё более явно превращается в тоталитарное. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что это значит, а также, к чему могут привести такие перемены.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Тоталитаризм, к которому сейчас стремительно движется Россия, не продлится долго

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что Россия, действительно, будет превращаться в тоталитарное государство. Но эта конструкция долго не устоит, уверена она.

"Раньше центральная власть там контролировала всю вертикаль, не было реальных выборов, но были попытки создать хотя бы видимость "суверенной демократии". Однако после вторжения в Украину весь этот пропагандистский процесс – о "нацистах", "внешней угрозе" и так далее – неизбежно обернется внутрь России. И это коснется не только выдумывания новой символики (все эти V, Z и так далее), новых фейков о внешних врагах, но и – ужесточения правил внутри РФ. Закручивания гаек в разы сильнее, чем ранее. Цензуры куда более тотальной, чем ранее. Поиск внутренних врагов, "предателей" и так далее. И по мере изоляционизма будет формироваться что-то новое, сектантское внутри собственно РФ. Когда очевидное экономическое ухудшение (санкции, исход иностранных компаний, рост безработицы и инфляции с девальвацией рубля) обернется пусть не голодом, но – массовым обнищанием населения. И придется придумывать всё новые фейки для обоснования войны и ее последствий. Новые безумные теории, поясняющие, почему жить надо именно так. Вплоть до культа здорового питания (если утрируя – лучше есть травку и кору с российских березок, нежели импортные сыры и балыки) иже с ним", – прогнозирует Олеся Яхно.

По ее мнению, россиян ожидает новый культ, который будет оформляться уже не только на уровне ближайшего окружения "вождя", но и на уровне всего общества. Страна будет закрываться в себе, уходить вовнутрь, закрываться неким куполом. И чтобы удерживать внутренние процессы "в рамках", Кремль усилит силовые, репрессивные меры. А его пропагандисты в еще большей мере, чем ранее, начнут продуцировать новую, параллельную реальность, уверена аналитик.

"При этом я думаю, что тоталитаризм, к которому сейчас стремительно движется Россия, не продлится долго. 21 век – не время таких конструкций. Когда всё будет плохо, когда среди элит всё громче будет звучать критика режима – стремительно пойдут разрушительные процессы. В конце концов, всё закончится или революцией (бунтом), или постановкой вопроса о вообще продолжении существования РФ в том виде, в каком она существует сейчас", – предупреждает Олеся Яхно.

Она подчеркивает – всё то, что Россия начинала на Донбассе (как было в 2014-м с разгулом там бандитизма, массовыми захватами предприятий, грабежами магазинов, "отжатием" авто и квартир и так далее), может повториться более масштабно в самой стране-агрессоре. Нищета вместе с войной, с определенными процессами в элитах (где уже идет брожение умов, происходят странные самоубийства, больше похожие на убийства) приведут к постепенной хаотизации.

"Между тем, ряд мировых лидеров уже заявили, что снимут санкции с РФ только после полного достижения мира и восстановлению территориальной целостности Украины. То есть, речь не о неком перемирии, не о "перестать стрелять". А экономический эффект от санкций точно будет долгосрочным, – отмечает Олеся Яхно. – Не исключаю, что в какой-то момент сама Россия будет искать фигуру, удобную для переговоров с Западом. Стараясь как-то снизить санкционное давление. Но даже если (а скорее – когда) это случится, я уверена, что РФ получит еще и требования касательно не только компенсации Украине всего ущерба, не только смены своего режима, но и – глобальной трансформация самого российского государства. Чтобы больше война, подобная той, что РФ развязала против Украины, никогда не повторилась даже в виде риска".

Происходит быстрый переход российского государства из одного состояния в другое

Политпсихолог, волонтер Валентин Ким подчеркивает, что кроме попыток любыми способами оправдать собственную агрессию против Украины, сбросить любые моральные предохранители, в России проходит еще одно мощное социальное смещение. А именно – превращается из автократического государства в тоталитарное.

"Моменты перехода наметились достаточно давно, – говорит эксперт. – Но с началом широкомасштабной агрессии у российской власти развязаны руки. Она может закручивать гайки ударными темпами. И ударными же темпами переводить государство из автократического в тоталитарное состояние. И мы видим все признаки этого".

По словам эксперта, авторитарное государство поощряет пассивность граждан. Делайте, что хотите, только не лезьте в политику. Занимайтесь личными проектами. Очень часто российские интеллигенты в это и уходили – "я не занимаюсь политикой, мне важнее науку, или искусство, я просто снимаю кино, просто пишу песни" и так далее. А в тоталитарном государстве, акцентирует Валентин Ким, важно поощрение мобилизации, политической активности. И если в авторитарном государстве власть насаждает равнодушие граждан к политике, то в тоталитарном – поощряет единодушие и страх репрессий.

"Если в авторитарном государстве идет формальный подход, то в тоталитарном – принудительный подход, запрет на многие темы, самоконтроль на местах. Теперь верховная власть не обязана контролировать, как проходят те или иные изменения. Найдутся местные "активисты". И репрессии будут уже не только централизованные, но и на местах. В автократическом режиме самое массовое политическое "противостояние" со стороны более-менее активных граждан – это саботаж. Есть какие-то законы, но их можно не выполнять. А при тоталитаризме процветают доносы, цензура (не избирательная, как при авторитаризме, а тотальная), массовые репрессии (а не избирательное правосудие, как при авторитаризме). Происходит быстрый переход российского государства из одного состояния в другое", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что в этом плане даже экономические трудности могут быть приемлемы для общества.

"Изменение правил игры, внедрение терпимости к власти, самооправдание за любые преступления, исключение возможности обсуждения ошибок властьимущих, помноженное на традиционный российские пиетет перед властью, веру в ее непогрешимость – всё это создает мощные условия для того, чтобы Россия окончательно скатилась в тоталитаризм. И это очень плохо. В первую очередь, для самих россиян", – резюмирует Валентин Ким.

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